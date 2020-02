Revelan un escalofriantes pista en el caso de un sospechoso de asesinar a su esposa Joseph Elledge, acusado de asesinar a su esposa, supuestamente escribió una nota para acordarse de que tras denunciar su desaparición debía hablar de ella en presente. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades de Missouri han hecho un sorprendente hallazgo con el que esperan confirmar que Joseph Elledge asesinó a su esposa Mengqi Ji Elledge casi dos días antes de denunciar su desaparición. De acuerdo a People, las autoridades pudieron recuperar una nota en que el hombre de 23 años se recuerda a sí mismo mencionar a su esposa, de 28, en tiempo presente tras darse a conocer su presunta desaparición el pasado octubre. Los fiscales del caso aseguran que la mujer fue asesinada el 8 de octubre, día en que Elledge asegura haberla visto por última vez antes de irse a dormir. Pero la memoria del teléfono del sospechoso muestra que visitó un río aislado donde estuvo alrededor de 45 minutos esa noche. Además, encontraron mensajes grabados en que se muestra aparentemente hostil con su mujer. “Estoy listo para acabar de hablar contigo para siempre”, dice en un mensaje, según las autoridades. Image zoom De acuerdo a la evidencia presentada por las autoridades, Elledge habría dicho a su esposa que deseaba divorciarse pero que no quería gasta mucho dinero en el proceso. Por eso la habría asesinado e hizo desaparecer el cadáver, según la versión de la policía. “Vamos a comprobar en este juicio que mató a su esposa”, dijo el fiscal del condado de Boone, Dan Knight, a principios de febrero sobre Elledge, que en ese momento esta siendo procesado por un caso diferente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Hasta el miércoles. Elledge solamente había sido acusado de abuso o negligencia de un menor por un caso no relacionado con la desaparición de su esposa, pero que salió a la luz en la investigación. Con las nuevas pruebas, las autoridades le han imputado cargos de asesinato, según People. Advertisement

