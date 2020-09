Revelan el sexo de su bebé con fuegos pirotécnicos y causan gigantesco incendio en California La pareja se estaba haciendo un selfi cuando ocurrió la tragedia que ha desencadenado un incendio de más de 7,000 hectáreas. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La celebración que realizaba una pareja en California para revelar el sexo de su bebé se ha convertido en tragedia luego de que el festejo realizado con fuegos pirotécnicos provocara un incendio forestal que ha consumido más de 7,000 hectáreas de enorme proporciones. Hasta este martes el llamado "El Dorado Fire" seguía ardiendo sin control en el condado de San Bernardino, ubicado al noroeste de Los Ángeles. El incendio ocurrió "por un aparato para generar humo [por medio de] fuegos pirotécnicos" y comenzó a las 10:30 a.m. del sábado en Dorado Ranch Park, en el poblado de Yucaipa, según informó el Departamento de Servicios y Protección Forestales del Sur del estado (CalFire). Bennet Milloy, capitán del Departamento de Bomberos de Cal Fire explicó a The Desert Sun que los hechos ocurrieron cuando la familia hizo explotar el aparato generador de humo para hacerse un selfi y un chispazo hizo arder los pastos de cuatro pies de altura que les rodeaban. Según The New York Times la familia quiso apagar las llamas con botellitas de agua pero les fue imposible. Luego llamaron al 911 para pedir ayuda. Hasta el momento no hay arrestos por el incendio y se asegura que la familia señalada como responsable "ha estado cooperando absolutamente" en la investigación, según indicó el capitán Milloy. Las llamas han traspasado ya los límites la zona donde se originó el fuego. Hasta el momento no se reportan fatalidades, pero la conflagración ha provocado la movilización de más de 500 bomberos, según se dijo por medio de un comunicado oficial. El incendio también ha dado pie a una orden de evacuación en las poblaciones de Oak Glen, Yucaipa Ridge, Mountain Home Village y Forest Falls, así como la alerta de evacuación en la zona de Yucaipa bench. Hacia la tarde del lunes la posibilidad de evacuar a más residentes pendía sobre los habitantes del condado vecino de Riverside. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1302773649733279746%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Ftime.com%2F5886598%2Fgender-reveal-california-wildfire%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las consecuencias de la celebración podrían tener serias consecuencias legales serias para la pareja según advirtieron las autoridades. "Aquellos responsables de comenzar fuegos por negligencia o actividades ilegales pueden ser hallados económica y criminalmente responsables", se dijo en el mismo comunicado. Esta no es la primera vez queeste tipo de celebraciones generan una tragedia. En 2017 Dennis Dickey, un agente de la Patrulla Fronteriza, quiso celebrar disparándole con un rifle a un blanco que al ser impactado generaría humo para indicar el sexo del bebé, según indica TIME. Desafortunadamente el 'truco' desencadenó un incendio que arrasó con más de 45,000 hectáreas de terreno y ocasionó que el culpable tuviera que pagar $8.2 millones en multas.

Close Share options

Close View image Revelan el sexo de su bebé con fuegos pirotécnicos y causan gigantesco incendio en California

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.