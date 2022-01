Revelan llamada hecha al 911 del momento en que hallaron al bebé arrojado a la basura en Nuevo México "Se está helando...está muy, muy, muy débil", se escuchó decir en la llamada a las personas que milagrosamente y casi por casualidad, encontraron al recién nacido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bebe encontrado en basurero Credit: Tomado de video Autoridades del condado de Hobbs, en Nuevo México, han dado a conocer la escalofriante llamada hecha al 911 y por medio de la cual extraños dieron aviso a las autoridades del hallazgo de un recién nacido que alguien había arrojado con vida a la basura. La criatura fue encontrada dentro de una bolsa plástica y casi por casualidad por dos hombres y una mujer que estaba buscando cosas de valor en el contenedor metálico donde la madre de la criatura —posteriormente identificada como Alexis Ávila, de 18 años— depositó al bebé para luego marcharse. "Acabamos de encontrar a un bebé en la basura", se escucha decir a uno de los hombres en el audio, según reporta la estación local KRQE. "Se está helando...está muy, muy, muy débil", dijo por su parte la mujer. El trío fue identificado posteriormente como Michael Green, Hector Jesso y April Meadow. En conferencia de prensa, el jefe de la policía local August Fons contó que dichos individuos encontraron al bebé mientras buscaban cosas de valor en la basura. En ese momento empezaron a escuchar el llanto de un bebé y al remover la bolsa con su cuerpecito lo encontraron. La mujer procedió entonces a cargarlo y tratar de abrigarlo pues según fuentes ese día la temperatura ambiente era de aproximadamente 30 grados Fahrenheit. Entretanto, los otros dos hombres llamaron al 911 para pedir ayuda. Increíblemente, y según señala el jefe de la policía, el recién nacido permaneció dentro de la basura durante seis horas hasta que fue encontrado aún con su cordón umbilical. Posteriormente fue llevado a un centro médico de Lubbock, Texas, para ser atendido y ahora su estado de salud se reporta como estable, según reporta CNN en un caso que ha estremecido a la opinión pública. Alexis Ávila, de 18 años, fue identificada posteriormente como la madre del recién nacido: Alexis Avila hobbs police mugshot Alexis Avila | Credit: Hobbs Police SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre de la criatura fue identificada gracias a un video tomado por cámaras de seguridad ubicadas entre los dos almacenes donde se encontraba el contenedor donde fue abandonada la criatura. En su declaración la adolescente ha dicho que entró en pánico tras dar a luz y que había terminado su relación con el supuesto padre del bebé en agosto del 2021.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Revelan llamada hecha al 911 del momento en que hallaron al bebé arrojado a la basura en Nuevo México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.