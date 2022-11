Revelan la desgarradora llamada de una niña del tiroteo de Uvalde: "No me quiero morir" Una alumna de 10 años de la escuela de Uvalde, TX, llamó desesperadamente al número de emergencia en varias ocasiones implorando ayuda después de que un agresor armado empezara a disparar en su salón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La pequeña Khloie Torres, de 10 años, se encontraba en un salón de clases de la escuela Robb Elementary en Uvalde, TX, cuando un joven armado entró al recinto escolar por una puerta secundaria y abrió fuego contra indefensos alumnos y maestros. Khloie quedó atrapada en una clase, en la que fue testigo de como su maestra, compañeros de clase y amigos eran masacrados. Sin pensarlo, tomó un teléfono celular y llamó al número de emergencia para pedirá ayuda. "Estoy en el salón 112", le dijo a la operadora, según la conversación obtenida por CNN. "Por favor dense prisa. Hay muchos muertos". La llamada de súplica entró al centro de comunicaciones de la ciudad a las 12:10 de la tarde. "Por favor ayuden. No quiero morir. Mi maestra está muerta", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uvalde Shooting Credit: City of Uvalde Police Department/Handout via REUTERS/The Grosby Group La operadora aparentemente transmitió el mensaje a las docenas, que se convirtieron luego cientos de policías que llegaron hasta la escuela elemental, supuestamente 30 minutos después de que el agresor entrara en los salones 111 y 112. Pero pasaron más de 40 minutos para que la policía finalmente decidiera entrar al salón y enfrentar al asesino. De acuerdo a CNN, fueron varios los estudiantes que llamaron al 911 con información sobre el tiroteo e implorando ayuda. Son esas llamadas las que han puesto en el ojo del huracán al cuerpo policial de la ciudad y del estado de Texas. Los familiares de las víctimas alegan que la falta de acción inmediata por parte de los agentes impidió salvar vidas. Un total de 19 niños y dos maestros murieron en la masacre cometida el pasado 24 de mayo. Uvalde Shooting Victims Credit: Getty Images l padre de la pequeña Khloie, Rubén Torres, un exmarine, criticó la falta de valentía de los agentes y alabó la acción de su hija. "Ese día, las cosas que [mi hija] hizo fueron absolutamente increíbles", dijo el padre a CNN. "Ninguno de ellos tuvo el valor de hacerlo". De acuerdo al récord de llamadas obtenido por CNN, Khloie pidió una ambulancia para su maestra alrededor de las 12:15 p.m., pero se le dijo que se mantuviera en silencio. "Necesito ayuda…por favor. ¿Ya capturaron a la persona? ¿Quieren que abra la puerta?", preguntó la niña a la operadora. "Le estoy diciendo a todos que mantengan silencio, pero nadie me hace caso". Finalmente, las autoridades irrumpieron en el cuarto adyacente donde se encontraba el pistolero y lo abatieron. La niña sobrevivió y fue llevada al hospital en un autobús escolar junto a otros estudiantes, donde finalmente pudo hablar cara a cara con los primeros auxiliadores. "Intentaba no llorar", les dijo.

