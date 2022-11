Revelan la causa de la misteriosa muerte de tres turistas en México Las autoridades mexicanas encontraron en un apartamento de Ciudad de México los cadáveres de los tres jóvenes, luego de ser alertados por la familia de que algo había sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jordan Marshall, Kandace Florence, and Courtez Hall Jordan Marshall, Kandace Florence, and Courtez Hall | Credit: Facebook, GoFundMe, Facebook Tres turistas estadounidenses que se aventuraron a conocer Ciudad de México fueron encontrados este martes muertos dentro del apartamento en la capital mexicana que habían alquilado a través de Airbnb, reveló People. En un principio no estaba claro cómo Kandance Florence, de 28 años, Jordan Marshall, de 28 y Courtez Hall, de 33, habían perdido la vida. De acuerdo a reportes, los guardias de seguridad del edificio donde se albergaron reportaron un fuerte olor a gas tras el hallazgo de los cadáveres. Pero no fue hasta la autopsia que se pudo encontrar la probable causa de sus muertes: inhalación de monóxido de carbono, según la agencia noticias Bloomberg. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades mexicanas aseguraron que el incidente está bajo investigación. "Podemos confirmar la muerte de tres ciudadanos estadounidenses en México", declaró un vocero del departamento del Estado a People. "Estamos monitoreando la investigación sobre la causa de muerte muy de cerca con las autoridades locales. Estamos listos para proporcionar toda la asistencia consular apropiada. Por respeto a la privacidad de las familias, no tenemos más que decir en este momento". Jordan Marshall, Kandace Florence, and Courtez Hall Jordan Marshall, Kandace Florence, and Courtez Hall | Credit: Facebook, GoFundMe, Facebook Los turistas habían viajado de Virginia a Ciudad de México para celebrar el Día de los Muertos, el pasado 1 y 2 de noviembre. La chica aparentemente habló con su novio por última vez el 30 de octubre y le comentó que no se sentía bien, antes de que la llamara se desconectara, reportó el sitio de noticias Wavy.com. Sin poder contactarse de nuevo con Kandace, el hombre llamó al dueño del apartamento de Airbnb y le pidió que les hiciera una visita. Las autoridades entonces llegaron al lugar y los encontraron muertos. La hermana de Jordan se enteró del incidente a través de las redes sociales el pasado 31 de octubre. "Vi el nombre de mi hermano y lo leí, mi corazón se hundió y lo más difícil fue revelarle la noticia a mi madre", expresó Jasmine Marshall al noticiero del canal local WTKR, en Norfolk, VA. Este 10 de noviembre iba a ser el cumpleaños número 29 de Jordan. Las familias de los afectados admitieron que el idioma ha sido una barrera en obtener respuestas sobre la muerte, e información sobre la recuperación de los cuerpos. "Ha sido muy difícil", confesó la madre de Courtez. "Hemos intentado llamar a las casas funerales allá. Debido a la barrera del idioma y cosas no puedes obtener nada o entender nada. Odiaría ver otros padres por lo que estoy pasando con mi hijo, no esperé escuchar esto de mi hijo. Nadie espera eso [la muerte]".

