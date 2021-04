Esta es la nueva fecha en la que entrará en vigor el REAL ID para viajar por Estados Unidos Presta atención porque este documento lo necesitarás en varios lugares, no solo al viajar. Aquí el anuncio que acaba de hacer el Departamento de Seguridad Nacional al respecto. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Departamento de Seguridad Nacional acaba de anunciar que hay un nuevo plazo para que las personas que residan en el país obtengan el documento conocido como REAL ID que se exigirá en los aeropuertos del país. Originalmente se había programado que esta tarjeta entrararía en vigor el 1 de octubre de 2020, pero debido a la pandemia el plazo ha cambiado. Según se informó ahora hay 19 meses más para realizar el trámite. "A partir del 3 de mayo de 2023 (en inglés), usted deberá presentar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación que sea REAL ID u otra forma aceptable de identificación para viajar en avión dentro del país", se dijo por medio del sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos. "La regla aplica a todos los pasajeros mayores de 18 años. Si su identificación no es una REAL ID no le permitirán pasar por el control de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, sigla en inglés) en el aeropuerto para abordar su vuelo", se especifica. El REAL ID es un documento con altos estándares de seguridad federales que se exigirá en aeropuertos y edificios federales y que se distingue por tener una estrellita blanca en la parte superior derecha de la tarjeta plástica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es obligatorio obtener el REAL ID, pero sí es necesario para quienes quieran abordar un avión dentro del país y no cuenten con un pasaporte. Si necesita obtener más información de para qué sirve el REAL ID, dónde puede obtenerla o qué documentos necesita para tramitarla, por favor visite el sitio en español del Gobierno de Estados Unidos USA.Gov: https://www.usa.gov/espanol/viajes-dentro-estados-unidos

