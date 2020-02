Peligroso nuevo reto 'rompe cráneos' en Tik Tok pone en peligro las vidas de niños y adolescentes El peligroso reto de baile 'rompe cráneos' que se ha vuelto viral en la aplicación Tik Tok —y es muy popular entre niños y adolescentes— preocupa a padres y a las autoridades. Estos son los riesgos. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un peligroso nuevo reto de baile en la aplicación Tik Tok se ha vuelto muy popular entre niños y adolescentes. Conocido como el reto ‘rompe cráneos’ este consiste de un baile en el que tres personas hacen una coreografía y cuando la persona en el medio salta, los otros le hacen una zancadilla, haciendo que caiga al piso de manera peligrosa. Como la persona del medio no está prevenida —y no tiene idea de que sus amigos le van a tender esta trampa— la caída puede ser mortal ya que no tiene los reflejos para protegerse del golpe. Image zoom “Un adolescente puede caer en el suelo, romperse una vertebra. Puede caer de cabeza y tener un problema cervical, puede estar con dolor crónico”, dice el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univision. Según esta cadena, se han reportado casos de menores que se han quebrado el cráneo, brazos, muñecas y piernas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Es importante que los padres estemos muy al tanto de esto que está sucediendo en las redes sociales, le hablemos a nuestros hijos que realmente esto no es algo muy inteligente que hacer y lo que puede ser un juego puede acabar en una tragedia”, añadió el doctor Rivera. Si bien los jóvenes pueden ver este challenge viral como una diversión, estas caídas pueden tener graves consecuencias. Advertisement

Close Share options

Close View image Peligroso nuevo reto 'rompe cráneos' en Tik Tok pone en peligro las vidas de niños y adolescentes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.