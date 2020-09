Adolescentes hospitalizados por el peligroso 'reto del Benadryl' en TikTok. ¿Qué es? La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) le ha pedido a TikTok que retire el peligroso 'reto del Benadryl' de su plataforma. Mira los daños que ha causado. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un nuevo y peligroso reto se ha vuelto popular en TikTok entre los menores de edad. Se trata del 'reto del Benadryl'. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) le ha pedido a TikTok que retire este challenge de su plataforma por los daños que ha causado. En un reciente comunicado, la FDA explicó que tomar dosis más altas de las indicadas de difenhidramina, la droga que contiene el Benadryl, puede causar problemas del corazón y ataques de epilepsia, llevando a quienes la ingieren a un estado de coma o causándoles la muerte. La FDA advirtió que han recibido múltiples reportes de adolescentes que han terminado en salas de emergencia o han fallecido por sumarse a este reto. La organización está investigando a fondo estos reportes. Image zoom (Chesnot/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amber Jewison, una enfermera del hospital infantil Cook en Fort Worth, Texas, ofreció tratamiento médico a tres adolescences que participaron en este reto. "Ninguno de los pacientes quería hacerse daño. Todos dijeron que habían visto videos [del reto] en TikTok y sintieron curiosidad de intentarlo". Image zoom (Smith Collection/Gado/Getty Images) Tomar demasiado difenhidramina puede acelerar el ritmo cardíaco y causar arritmias, añadió la enfermera. "También causa alucinaciones," advirtió. En agosto, una chica de 15 años murió en Oklahoma tras hacer el reto, reportó KFOR. Image zoom (Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images) La FDA recomienda a los padres que mantengan todos los medicamentos fuera del alcance de los menores y que tengan el Benadryl bajo llave. Si ves que alguien toma una dosis alta de Benadryl y experimenta síntomas como falta de aire o perdida de la conciencia, busca ayuda médica inmediatamente y llama a un centro de control de envenenamiento.

Close Share options

Close View image Adolescentes hospitalizados por el peligroso 'reto del Benadryl' en TikTok. ¿Qué es?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.