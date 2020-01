Retiran productos de las populares galletas Ritz por posible contaminación de salmonela Mondelēz International retiró del mercado 16 productos de galletas Ritz en Estados Unidos, la Islas Vírgenes y Puerto Rico temor a contaminación de salmonela. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un total de 16 productos de la marca Ritz serán retirados del mercado por una posible contaminación de salmonela. Así lo anunció el sábado Mondelēz Global LLC, la compañía fabricante del producto con sede en East Hanover, Nueva Jersey. Los productos serán recogidos de almacenes en Estados Unidos, Islas Vírgenes y Puerto Rico e incluyen ciertos tipos de sandwiches de queso Ritz Cracker y los productos Ritz Bits, muy populares entre los niños. Se teme que el polvo de suero de leche con que fueron fabricadas las galletas podría contener salmonela, según se dijo en un comunicado. “La salmonela es un microorganismo que puede causar infecciones serias y en ocasiones, fatales entre los niños, ancianos y otras personas con un sistema inmunológico debilitado”, se dijo por medio de dicho documento. “Las personas sanas que han sido infectadas con salmonela a veces presentan síntomas como fiebre, diarrea (que puede tener sangre), náuseas, vómito y dolor abdominal”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el comunicado hasta el momento no se han reportado personas que hayan enfermado por consumir los productos incluídos en el retiro de mercancía y el retiro de mercancía es una mera precaución, según se ha dicho. “Los consumidores que tengan estos productos no deben comerlos y deben botar todos los productos de este tipo que todavía tengan [en casa]”, se informa. También se especifica que únicamente los productos mencionados en el comunicado oficial de Mondelēz Global LLC pudieron ser afectados por la contaminación del microorganismo. Se insta a quienes hayan comprado o consumido productos Ritz recientemente y que tengan preguntas respecto a este tema a que se comuniquen al 1-844-366 -1171, 24 hora al día de lunes a viernes de 9 a.m. a 6:00 p.m., hora del Este. Advertisement

