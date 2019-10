6,000 libras de carne congelada retiradas de Walmart por posible contaminación de salmonela Walmart retiró de sus anaqueles más de 6,400 libras de productos de carne congelada por riesgo de contaminación de salmonela. Aquí los detalles. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los almacenes de Walmart han retirado de sus congeladores más de 6,000 libras de productos hechos con carne congelada porque existe un riesgo de que esté contaminada con salmonela. Los productos con riesgo en cuestión incluyen carne para hamburguesas de pavo y de cerdo producidas por la compañía George's Prepared Foods. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) confirmó el retiro de la mercancía por medio de un comunicado emitido en su sitio oficial y dio a concoer una lista con los números de serie de los productos retirados del mercado: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Great Value Fully Cooked Original Pork Sausage Patties, 24.92-oz

Fecha de caducidad: 10/16/19

Lote: 1091971894

Great Value Fully Cooked Original Breakfast Turkey Patties, 24.92-oz

Fecha de caducidad: : 10/24/19

Lote: 1171971897

Family Size Great Value Fully Cooked Original Pork Sausage Patties, 35.6-oz

Fecha de caducidad: : 11/03/19 and 11/05/19

Lote: 1271972894 and 1291972894 Los códigos EST. M2206T" y "P-2260T" deben aparecer en el empaque de la carne retirada, según informa CNN. Aunque no se han reportado personas enfermas por su consumo la USDA ha hecho un llamado al público para que se deshagan de estos productos o los regresen a los almacenes de Walmart si los adquirieron. Los síntomas de salmonela tarden entre 12 y 72 horas en presentarse e incluyen diarrea, fiebre, calambres y dolores intestinales que suelen durar hasta una semana. Advertisement

