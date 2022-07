Retiran cargos a bodeguero dominicano en Nueva York que mató a cliente en "defensa propia" La fiscalía de Manhattan desestimará los cargos contra el bodeguero dominicano José Alba, cuyo arresto por asesinato tras matar a un cliente en un aparente acto de defensa propia había causado indignación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jose Alba Credit: Toma de Video/New York Post La oficina del fiscal estatal de Manhattan, Alvin Bragg, desestimará los cargos contra el bodeguero dominicano José Alba que fue acusado de asesinato tras apuñalar a un cliente en un aparente acto de "defensa propia", según los documentos judiciales. El incidente tuvo lugar el pasado 1 de julio, cuando el bodeguero de 61 años mató de una puñalada a Austin Simon, de 37 años, luego de que este entrara en la bodega situada en Hamilton Heights y agrediera al dominicano por negarse a vender una bolsa de papas chips a su novia. La novia había entrado en un primer momento a comprar una bolsa de papas fritas para su hija, pero su tarjeta electrónica de beneficios fue rechazada por el sistema de pago. En las imágenes del video de seguridad del establecimiento difundidas posteriormente por el New York Post se oyen a la mujer gritar al bodeguero tras no poder hacer la compra. Las cámaras también captaron como después Simon irrumpe en el local, se dirige detrás del mostrador y empuja al empleado de la tienda contra unos estantes. Alba, quien ya había sido por la novia de Simon, sacó un cuchillo del mostrador y apuñaló en el corazón, el pulmón y la vena yugular al joven, que fue llevado a un hospital local. Allí se certificó su fallecimiento. En consecuencia, las autoridades arrestaron a Alba y fue encarcelado en la prisión de Riker's Island con un cargo de asesinato en segundo grado. Jose Alba Credit: Toma de Video/New York Post El arresto de Alba causó indignación en sectores de la comunidad hispana de Nueva York, particularmente entre los dueños y empleados de bodegas, que tildaban de injusto que fuera imputado por lo que consideraban un acto de defensa propia. Tras la oleada de críticas, la fiscalía dijo este martes que no tenían pruebas suficientes para demostrar que la muerte de Simon fue un homicidio y en consecuencia retiraron los cargos. La moción de la fiscalía indica que "no podemos probar más allá de una duda razonable que el acusado no estaba justificado en su uso de la fuerza física letal". También indica que "un caso de homicidio contra Alba no se pudo probar en el juicio más allá de una duda razonable", y que el caso no se presentará ante un gran jurado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ofreció su apoyo a Alba. "Soy una persona que está ahí para las personas que siguen la ley. Lo vi en el video, vi a un votante aquí dentro de la tienda siguiendo la ley… Es hora de que los neoyorquinos y los estadounidenses comiencen a defender a las personas que cumplen la ley", expresó. La retirada de los cargos no sentó bien a la familia del fallecido. "Mi primo era padre. Mi primo era amado. Tenía una familia', dijo Candra Simon, según CBS.

