Restos humanos encontrados en la búsqueda de Brian Laundrie, junto con su mochila y cuaderno Brian Laundrie —la única persona de interés en el caso del asesinato de la Youtuber Gabby Petito— desapareció el 13 de septiembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades que buscan a Brian Laundrie en un parque de Florida han descubierto restos humanos, junto con una mochila y una libreta pertenecientes al fugitivo de 23 años, confirma PEOPLE. Michael McPherson del FBI Tampa anunció la noticia durante una conferencia de prensa el miércoles. No confirmó si los restos, encontrados en el Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, eran de Laundrie. El área en la que se encontraron los restos había estado previamente bajo el agua, dijo. McPherson dijo que un equipo de respuesta a las pruebas está en la escena y que probablemente estará allí durante varios días. McPherson no respondió preguntas después de su declaración. Después de la breve conferencia de prensa, una pequeña multitud de personas, algunas sentadas en sillas de jardín, corearon "¡Justicia para Gabby!" Antes del descubrimiento de los restos humanos, la oficina del médico forense del condado de Sarasota y un perro cadáver fueron enviados al parque después de que se encontraron allí varios artículos que le pertenecían, confirmó a People el abogado de la familia de Laundrie, Steven Bertolino. Gabby Petito y Brian Laundrie Credit: Instagram Laundrie es objeto de una búsqueda después de la muerte de su prometida de 22 años, Gabby Petito, cuyo cuerpo fue encontrado en Wyoming en agosto. Las autoridades han dicho que Petito murió por estrangulamiento, calificando su muerte de homicidio. Laundrie ha sido nombrado persona de interés en el caso de Petito. Laundrie supuestamente fue visto por última vez el 13 de septiembre, cuando dejó la casa de sus padres en North Port, Florida, y dijo que iba a hacer una caminata en la cercana Carlton Reserve, una reserva natural de 25,000 acres que consiste principalmente en humedales pantanosos. La reserva Carlton está cerca del parque ambiental Myakkahatchee Creek. Actualmente se le considera prófugo. A fines de septiembre se emitió una orden de arresto en la que se acusaba a Laundrie de uso no autorizado de una tarjeta de débito. El abogado de su familia ha dicho que sus padres no tienen idea de dónde está. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Petito, una nativa de Long Island, Nueva York, y Laundrie se habían embarcado en un viaje a través del país en julio, viajando de Florida a Nueva York en su camioneta Ford blanca, luego hacia el oeste. Petito documentó sus aventuras en su canal de YouTube y planeó comenzar un blog sobre su nuevo estilo de vida llamado "vandwelling".

