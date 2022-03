Responsable de causar con un empujón la muerte de una querida coach de Broadway de 87 años se entrega a la policía Bárbara Maier Gustern, una querida coach vocal de Broadway de 87 años, falleció tras ser empujada a las afueras de su casa en el barrio neoyorquino de Chelsea. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara Maier Gustern Bárbara Maier Gustern | Credit: Bárbara Maier Gustern/Facebook La responsable de la muerte de Bárbara Maier Gustern, una querida entrenadora vocal de Broadway de 87 años que fue empujada a las afueras de su casa en el barrio neoyorquino de Chelsea, se entregó finalmente a las autoridades en la mañana de este martes. Según el diario New York Post, la policía anunció que la joven de 26 años Lauren Pazienza "se entregó con su abogado esta mañana" y fue acusada de homicidio involuntario por la muerte de Gustern. En la noche del 10 de marzo la joven empujó por detrás a la víctima, quien estaba parada a las afueras de su apartamento ubicado en West 28th Street y 8th Avenue, alrededor de las 8 p.m. Lauren Pazienza Lauren Pazienza | Credit: NYPD Gustern cayó al piso y se golpeó la cabeza, por lo que fue hospitalizada. Su nieto, AJ Gustern, anunció inicialmente en Facebook que su abuela había estado inconsciente e intubada, y que sufrió "daños traumáticos en el lado izquierdo de su cerebro". No obstante, el sábado comunicó la triste noticia de la muerte de su abuela: "Hemos perdido una de las pequeñas llamas más brillantes que jamás haya adornado este mundo. Bobbob, te amo, eres y siempre serás mi corazón", escribió en al red social. En el momento del incidente, Pazienza abandonó el lugar, pero su imagen quedó grabada en una cámara de seguridad, por lo que las autoridades la difundieron para lograr sus capturas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pedimos la ayuda del público para resolver este delito repugnante y vergonzoso cometido contra una anciana vulnerable que no hacía nada más que caminar por las calles de la ciudad de Nueva York", dijo el jefe de detectives de la policía de Nueva York, James Essig, durante una conferencia de prensa. Luego de entregarse a la policía, Pazienza se cubrió la cara con el cabello mientras los detectives la conducían a un automóvil a la corte penal, y evadió las preguntas de los periodistas.

