Rescate de mineros en México podría durar hasta once meses Los nuevos informes de las autoridades sobre la situación para sacar a los mineros atrapados ha causado desesperanza entre propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 3 de agosto de 2022, una mina de carbón "El Pinabete", en Coahuila, México, se derrumbó luego de que inundaran cuatro pozos internos que ocasionaron el reblandecimiento en su interior. Ante ello, 13 mineros quedaron atrapados; si bien, tres lograron ser rescatados hasta la fecha hay una decena que continúa adentro, a una profundidad de 34 metros. Hace unos días, las autoridades dieron a conocer que las condiciones para realizar el rescate eran complicadas por las condiciones del derrumbe. Ahora, los familiares de los afectados recibieron un nuevo reporte por parte de Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil les ha comunicado que la forma más eficaz sería excavar tajos con rampas para internarse a las galerías, un trabajo que llevará entre seis y once meses, según informaron medios de comunicación locales. "Nos dicen que se tardarían entre seis meses y once meses para sacarlos. Estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no podemos aceptar esto", mencionó Juani Cabriales, hermana de uno de los mineros, al medio AFP. Además, los familiares recibieron por parte de la dependencia una oferta para ser indemnizados; lo cual, fue rechazado de inmediato. "Es un tiempo irreal, once meses parado aquí esperando a un familiar es muy desgastado", expresó una fuente anónima al diario español el País. "Todos dijeron que no querían hablar de eso aún [indemnizaciones], querían sacar a su familiar. Es una opción o la otra, te pone entre la espada y la pared". Mineros Mexico Credit: JULIO CESAR AGUILAR/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante esta situación los parientes de los mineros han llegado a un punto de quiebre con las autoridades y están considerando realizar medidas más fuertes para exigir que continúen los trabajos para sacar a quienes continúan atrapados. "No sabemos ya que hacer. La gente está enojada. Ya no es un rescate. Pedimos la ayuda de una autoridad mayor, ya sea el presidente o un suplente para esta señora [Laura Velázquez]", agregó dicha fuente. "Están retirando cosas de aquí, se están llevando maquinaria, baños, el puesto de comida, una carpa de un segurito privado que tenían aquí". "No queremos dinero, los queremos a ellos", advirtieron los familiares de los mineros.

