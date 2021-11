El milagroso rescate de Cleo Smith, de 4 años, tras ser secuestrada Cleo Smith, de 4 años, estuvo desaparecida 18 días, pero la niña de 4 años fue rescatada y está de regreso a casa con sus padres. Los detalles de su impactante historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chloe Smith, de 4 años, desapareció el 16 de octubre de una zona boscosa donde su familia estaba acampando en Australia, reporta PEOPLE. Entonces empezó la desesperada búsqueda de la menor, que fue encontrada a salvo 18 días después. Según reportó ABC News de Australia, la familia la reportó como desaparecida cuando se despertaron sobre las 6 a.m. y no la encontraron dentro de su casa de campaña. La niña fue encontrada ayer miércoles en una casa cerrada en Carnarvon — a unas 62 millas de la zona donde su familia estaba acampanando. La casa donde la pequeña estaba secuestrada estaba a unas millas de distancia del hogar donde vive Cloe con su familia. Al rescatarla, uno de los oficiales la cargó en sus brazos y le preguntó su nombre. Cuando dijo que su nombre era Cleo, muchos de los oficiales que la buscaban se echaron a llorar. Fue un momento emotivo al encontrar a la pequeña con vida. La niña ya está reunida con sus familiares y afortunadamente, el caso no terminó en tragedia. Cleo Smith Found Alive In Carnarvon Credit: WA Police Force via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades australianas estaban ofreciendo una recompensa de $1 millón por información sobre el paradero de la niña y unos 140 oficiales estaban trabajando en esta operación de búsqueda y rescate. Un hombre de 36 años fue arrestado en conexión con la desaparición de la niña, informaron las autoridades. La policía reveló a la prensa que Cleo aparentaba estar "físicamente bien" cuando fue rescatada. La niña fue llevada a un hospital para ser revisada y la investigación de su caso sigue en desarrollo. El primer ministro australiano Scott Morrison celebró la noticia del rescate de Cleo en Twitter, expresando: "Que noticia tan maravillosa. ¡Qué alivio! Cleo Smith fue encontrada y está en casa a salvo. Nuestras oraciones fueron escuchadas".

