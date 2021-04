Rescatan a dos hermanitos de 5 y 6 años que fueron abandonados por traficantes de personas en la frontera Un niño de seis años y su hermanita, de cinco años, fueron encontrados "solos y llorando" en la frontera de Estados Unidos y México tras ser abandonados por traficantes de personas. Los hermanitos tenían el número de teléfono de su madre escrito en sus cuerpos. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos hermanitos fueron encontrados "solos y llorando" en una zona desierta de la frontera entre México y California. El niño de 6 años, y su hermanita, de 5, fueron rescatados por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tras ser abandonados por traficantes de personas, reportó esta agencia. Los pequeños son parte de una creciente ola de menores de edad inmigrantes no acompañados que han llegado a Estados Unidos. Hay 4,231 niños bajo la custodia de CBP y 15,193 bajo el cuidado del HHS, según reportes recientes. El lunes sobre las 3 p.m. agentes de CBP vieron a un hombre y una mujer caminando con los dos niños agarrados de la mano en Jacumba, California, donde la valla metálica de la frontera se interrumpe porque hay rocas gigantes. Los traficantes escaparon hacia territorio mexicano y dejaron a los niños en las rocas. "Es inconcebible que alguien abandone a estos niños pequeños y los responsables de actos de tráfico como este serán perseguidos agresivamente", expresó Aaron Heitke, jefe de CBP de San Diego. "Afortunadamente, nuestros agentes pudieron rescatar rápidamente a estos hermanos". Los niños, que estaban asustados, le dieron sus nombres a los agentes y fueron llevados a un centro cercano de la Patrulla Fronteriza, informa Univisión. Los niños tenían una nota escrita a mano con el nombre y número de teléfono de su madre. También se habían escrito el teléfono de su mamá en sus antebrazos. La madre fue contactada y les brindó información adicional sobre los niños, que serán transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rescatan a dos hermanos de 5 y 6 anos abandonados en la frontera con México por traficantes de personas Image zoom Credit: U.S. Customs and Border Protection Otro conmovedor caso reciente es el de dos niñas ecuatorianas, de 3 y 5 años, que fueron dejadas caer por un hombre desde las alturas del muro fronterizo. Las pequeñas fueron rescatadas por agentes de CBP y las autoridades ya están en contacto con sus padres. La administración de Joe Biden ha abierto nuevos centros para menores no acompañados en el área de la frontera. Esta crisis migratoria y humanitaria parece no tener fin.

