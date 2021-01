Close

Video: ¡Rescatan a joven que quedó colgada 2 minutos de telesilla sobre la nieve! Sucedió en una estación de esquí en Nueva York. Estas son las espeluznantes imágenes. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una adolescente de 14 años pasó el susto de su vida cuando quedó colgando de una de las sillas que te llevan por el aire hasta la cima de la montaña, en una famosa estación de esquí de Nueva York. “¡Mi peor pesadilla!”, dice uno de los testigos del clip, en el que puede verse a una joven de 14 años colgando de su chamarra durante casi dos largos minutos antes de que la gente corriera a ayudarla poniendo bajo ella una red de seguridad, en la que pudiera caer sana y salva, según aseguró Good Morning America. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una testigo del trágico momento también pudo vislumbrar el final feliz, cuando la jovencita, después de caer desde la silla, fue capaz de levantarse por sí misma y caminar. “Fue un alivio para todos… todo el mundo estaba echándole porras y aplaudiendo”, aseguró. El suceso tuvo lugar en Bristol Mountain, Canandaigua, en Nueva York, según apuntó Spectrum News, que también confirmó que la estación de esquí está comenzando una investigación para aclarar los hechos. Bristol Mountain compartió un comunicado de prensa en el que, entre otras cosas, comentó cómo podía verse en el video que “nuestro servicio de seguridad, Ski Patrol, respondió inmediatamente para dar auxilio a la joven”. “Nuestras patrullas en la estación de esquí entrenan durante todo el año en caso de que pudiera suceder una emergencia tan grave como la de hoy y podemos comprobar que realizaron un increíble trabajo, haciendo lo que habían aprendido y ensayado, con un final feliz”. También añadiendo que se sentían “agradecidos de que la joven esté bien y pudiera abandonar el lugar por su propio pie”.

