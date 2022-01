¡Rescatan a dos bebés atados y enjaulados en Texas! Los hermanitos estaban con su cuidadora temporal, que ahora ha sido detenida. Estos son los detalles de este desgarrador caso de maltrato infantil que ha conmocionado a la ciudad de San Antonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pricilla Ann Salais, una mujer de 37 años, enfrenta cargos por abuso infantil después de que la policía descubriera la trágica imagen de los bebés a su cuidado. El domingo por la tarde, agentes acudieron alertados por lo que parece ser la abuela de los pequeños y los bomberos forzaron la entrada del dúplex donde se encontraban los niños en Bailey Avenue, en San Antonio, Texas. Allí encontraron una niñita de un año, atada de pies y manos, con un ojo morado y el labio ensangrentado, junto a su hermanito de dos, encerrado en una especie de jaula, según reportaron numerosos medios. Salais estaba cuidando temporalmente de los bebés, porque los papás de los niños estaban siendo a su vez investigados por servicios de protección infantil bajo sospecha de abuso físico. Ahora se ha descubierto que la cuidadora tenía antecedentes criminales de los que logró salir libre de cargos, según documentos de la corte del condado de Bexar. No está claro cómo los niños llegaron a manos de Salais y un representante de la CPS ha revelado que no tiene licencia como foster care parent en el estado de Texas, en esta tragedia doblemente terrible para las inocentes víctimas. "Lo que ha hecho con estos niños es imperdonable", fueron las palabras que emitió el jefe de policía William McManus. Priscilla Salais Credit: Bexar County Jail SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La plataforma KSAST reveló que Isabella, madre de los niños, aseguró que confió en Salais para cuidar a sus hijos porque era su madrastra y quiso hacer llegar este mensaje a sus bebés: "Díganles que lo siento, siento que esto fuera tan lejos y nunca debí habérselos confiado a nadie. Ya estoy deseando que vuelvan a casa conmigo". El padre de Salais dijo que su hija nunca le haría daño a un niño y que estaba cuidando de los bebés para ayudar a Isabella: "Recibió a esos niños en su casa en un gesto que denota la bondad de su corazón, porque es ese tipo de persona. Esta versión sensacionalista de su personalidad no tiene nada que ver con ella", recalcó.

