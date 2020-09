Encuentran viva flotando en medio del mar a una mujer desaparecida hace dos años “Yo no quería seguir con mi vida”: dijo Angélica Gaitán tras ser rescatada. ¡Mira el impactante video del momento en que dos pescadores la salvan la vida! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Flotando en medio del mar, débil e inconsciente, así fue como pescadores dieron con el paradero de una mujer que había estado desaparecida hace dos años en Colombia. Según el diario El Espectador, la mujer fue identificada como Angélica Gaitán, quien supuestamente había sido víctima de violencia doméstica de parte de su pareja por años y se había lanzado al mar porque ya no quería vivir. Image zoom Angélica Gaitán Facebook La mujer explicó que supuestamente su compañero sentimental le había roto la cara e intentó matarla, por lo que en su intento de escapar estuvo deambulando por las calles de Barranquilla por meses. Una de las hijas contó al diario El Heraldo que su madre había partido hacia Ecuador junto con un hermano a mediados de 2018, pero en marzo de 2019 regresó a Colombia sin avisar a su familia. Autoridades locales informaron que la mujer de 46 años fue encontrada el fin de semana a unas dos millas de la orilla de las playas de Puerto Colombia, cerca de Barranquilla, y que cuando llegó al puesto de salud para recibir asistencia médica no hablaba y estaba en estado de shock. “A medida que nos íbamos acercando, vemos que el cuerpo levanta una mano y nos apresuramos a rescatarlo. Cuando estamos más cerca vemos que es una mujer. Le lanzamos un salvavidas, mientras nos acercábamos a ella”, le contó a El Heraldo Rolando Visbal, uno de los pescadores. "Yo no quería seguir con mi vida. Una señora me prestó para los pasajes y cogí un bus directo al mar. Yo quería acabar con todo, no tenía ayuda de nada, ni de mi familia, porque este hombre me tenía alejada de mi circulo social, por eso no quería seguir viviendo. Estando en la orilla del mar, me encontré con la soledad y decidí lanzarme al mar, dejé que me llevara y esperar que pronto acabara esta pesadilla”, narró la víctima en una entrevista a RCN Radio. Una de las hijas entrevistadas por Radio Caracol dijo que la semana anterior se habían enterado que su mamá estaba en Barranquilla en un hogar de paso y que había alegado que su papá la maltrataba. "No es cierto porque él nunca ha vivido en esa ciudad, desconocemos quién la agredió", dijo Alejandra Castiblanco, quien señaló que su mamá había padecido de problemas coronarios que habían afectado su salud mental. Sobre su rescate, Gaitán dijo a RCN sentirse agradecida de tener otra oportunidad para vivir y agradeció a las personas que la salvaron. “El señor que me rescató en la mitad del mar me dijo que estaba inconsciente, flotando. Gracias a Dios estaba viva, y me lanzó un salvavidas. Me trajeron a un centro asistencial donde me encuentro recibiendo la atención necesaria”, dijo a la cadena radial.

Close Share options

Close View image Encuentran viva flotando en medio del mar a una mujer desaparecida hace dos años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.