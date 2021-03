Rescatan de un alcantarillado a una mujer que fue reportada desaparecida en la Florida La mujer de 43 años aseguró a las autoridades que antes de poder pedir ayuda estuvo perdida por 20 días en la red de desagüe. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer de la Florida fue encontrada en un alcantarillado tres semanas después de haber sido reportada desaparecida y la policía del área dijo tener dudas sobre su versión de los hechos. El departamento de bomberos de Delray Beach rescató a la mujer de 43 años, que no fue identificada, quien contaría con un historial de abuso de drogas y problemas de salud mental. De acuerdo al parte policial, la víctima ingresó a un canal de control de inundaciones cerca de la casa de su novio el pasado 3 de marzo. Ahí encontró una puerta que la llevó hasta el sistema de alcantarillado del área y empezó a caminar hasta perderse dentro de los túneles, según declaró esta a las autoridades. Además, aseguró que deambuló por 20 días antes de toparse con las rejillas de un drenaje por el cual pidió ayuda. Un transeúnte la escuchó y llamó al departamento de bomberos. Los rescatistas tuvieron que utilizar una escalera para sacarla del drenaje ya que se la mujer se encontraba bastante débil para levantarse, explicó el vocero del departamento, Dani Moschella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN woman trapped in a drain Image zoom Credit: Delray Beach Fire Rescue De acuerdo al canal local News 4, la mujer fue llevada inmediatamente al hospital para ser examinada. Por su parte, el oficial que entrevistó a la mujer dijo que tiene dudas sobre la veracidad de su historia y recalcó que es inusual que este tipo de cosas sucedan. Las autoridades confirmaron que la víctima no presentaba el criterio necesario para ser llevada a un hospital psiquiátrico, sin embargo, aconsejaron a la familia de la mujer que buscaran ayuda para ella. "No creemos que se haya cometido algún tipo de crimen", expresó el vocero de la policía Ted White. "No parece que fue llevada [al lugar] en contra de su voluntad. Parece que esto fue hecho por su propia voluntad".

