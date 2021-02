Close

Rescatan a víctimas de red de prostitución y tráfico humano en Nueva Jersey Más de 20 personas han sido arrestadas en Nueva Jersey, donde las autoridades desarticularon una red de tráfico humano y prostitución, rescatando a múltiples víctimas. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Más de 50 mujeres fueron identificadas como víctimas de una red de tráfico humano y prostitución que operaba en el condado de Bergen en Nueva Jersey. Los fiscales del condado informaron que unas 22 personas han sido vinculadas con esta operación ilegal y casi todos han sido arrestados. Estas personas enfrentan cargos por tráfico humano, prostitución, crimen organizado y lavado de dinero. Una "organización internacional de grande escala de tráfico humano" ha estado operando desde Nueva Jersey por al menos cinco años. Según las autoridades, estas actividades ilegales ocurrieron en los condados de Bergen, Hudson, Middlesex y Passaic en Nueva Jersey, y también en los condados de Rockland y Queens en Nueva York. Cuatro personas han sido identificadas como los líderes de esta organización criminal. Una de ellas, Birmania "Nancy" Rincón, de 61 años, está en Colombia esperando ser extraditada a Nueva Jersey para ser encausada. Los otros tres—Luz "Amy" Rincón, de 59, Bernardino Hernández, de 39, y Fernando Hernández, de 28 — ya han sido arrestados. Image zoom Credit: BERGEN COUNTY PROSECUTOR La investigación —conocida como la Operación Esperanza en la Oscuridad— reveló que algunas víctimas estaban siendo prostituidas en pequeños pueblos de México después de que las engañaran y les prometieran trabajos falsos en el extranjero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: BERGEN COUNTY PROSECUTOR Las mujeres que estaban siendo prostituidas tenían entre las edades de 18 años y 30 años aproximadamente. Según las autoridades, hasta ahora no han identificado a menores de edad. Los oficiales revelaron que estas mujeres eran forzadas a trabajar 12 horas diarias, ofreciendo servicios sexuales a entre 20 y 40 hombres al día. Mientras estas mujeres eran usadas como esclavas sexuales, los líderes de esta red ganaban unos $250,000 al mes, reportaron los oficiales a cargo del caso.

