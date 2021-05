Una mujer secuestra a un niño de una iglesia, le rapa la cabeza y lo esconde a millas de su casa Las autoridades aseguran que la sospechosa había estado vigilando las guarderías de otras dos iglesias en una aparente búsqueda de víctimas. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras 24 horas agonizantes, los padres de Noah Gabriel Trout respiraron aliviados al poder reunirse con el pequeño de 2 años secuestrado de la guardería de una iglesia en Ripplemead, VA. El pasado lunes, tras una intensa búsqueda que generó una alerta Amber, las autoridades recuperaron al niño sano y salvo, reportó la cadena ABC. De acuerdo a los investigadores, Noah había sido trasladado a una ubicación a dos horas del lugar del secuestro, alrededor de 75 millas de distancia de Ripplemead, por Nancy Fridley, de 44 años, y su novio Bobby Taylor. "Agentes del FBI y una unidad táctica de la policía estatal de Virginia, vieron a un niño cuya descripción correspondía a Noah en la casa [de Fridley]", declaró a la prensa el sheriff del condado Morgan Milirons. "Aún no hemos determinado el motivo del secuestro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Noah Trout Noah Trout | Credit: Facebook/Giles County Sheriff's Office Al momento de su hallazgo, Noah había sido rapado y parecía físicamente ileso. No obstante, fue llevado a un hospital local para que se le realizara un chequeo. De acuerdo a la oficina del sheriff del Condado de Giles, Noah había desaparecido de la guardería de la Iglesia Bautista Riverview acompañado de una mujer desconocida que lo convenció de que lo acompañara, según las imágenes capturadas por la cámara de vigilancia. Las autoridades dieron la alerta Amber alrededor de las 7 p.m. del domingo, asegurando que el pequeño se encontraba en "peligro extremo", reportó el diario Daily Mail. Nancy Fridley Nancy Fridley | Credit: Facebook/Giles County Sheriff's Office Bobby Lee Taylor Bobby Lee Taylor | Credit: Giles County Sheriff's Office La policía estatal aseguró que Fridley había visitado por lo menos dos iglesias cercanas la mañana en la que desapareció Noah, en un intento por cometer el mismo acto. "Hubo otro incidente que se reportó alrededor de las 11:30 de la mañana el domingo", comentó Scott Moye, jefe adjunto de la oficina del sheriff del condado de Giles. "Creemos que [Fridley] había estado en otra iglesia". Noah Trout Noah Trout | Credit: Facebook/Giles County Sheriff's Office Por su parte, la iglesia declaró que buscará maneras de mejorar la seguridad de los niños cuando estén en sus instalaciones. "Esperamos que este acto criminal en nuestra localidad permita a otras iglesias evaluar sus propios métodos de seguridad en sus guarderías", declaró la iglesia a través de un comunicado. "Creemos que la transparencia, la seguridad infantil y la responsabilidad son esenciales". Fridley y su novio fueron arrestados y enfrentan varios cargos criminales.

