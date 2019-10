Rescatan a adolescente de 14 años secuestrada por el exnovio de su madre By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una adolescente de 14 años que fue secuestrada por el exnovio de su madre, ha sido rescatada, según reportes. La policía encontró a Isabel Hicks con vida y a salvo, y su supuesto secuestrador, Bruce W. Lynch Jr., de 33 años, ha sido arrestado. La madre de Isabel la había reportado como desparecida y se había emitido una alerta AMBER para ayudar a encontrarla. El miércoles en la noche Isabel y Bruce fueron encontrados mientras viajaban en un auto cerca de Ladysmith. La policía dio con el paradero de ambos porque otro conductor vio el carro del sospechoso y llamó al 911, alertando a las autoridades. Image zoom Louisa County Sheriff's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La oficina del alguacil del condado de Louisa se complace al reportar que el vehículo donde estaban Isabel Hicks y Bruce Lynch fue localizado y detenido en el condado de Caroline tras una persecución," la oficina del alguacil expresó en un mensaje en Facebook. "Bruce Lynch está bajo custodia policial e Isabel Hicks fue localizada y parece no haber sufrido daños". Hicks desapareció de su hogar en Bumbpass la mañana del 21 de octubre. Lynch ha sido descrito como el exnovio de la madre de la adolescente. Se cree que la joven se fue con el hombre mayor de edad por su voluntad, reportó WTVR. Cuatro días después de su desaparición se emitió una alerta AMBER cuando las autoridades se enteraron de que Lynch tenía un arma y tendencias suicidas, informó el mismo canal. El caso sigue bajo investigación. Advertisement

Close Share options

Close View image Rescatan a adolescente de 14 años secuestrada por el exnovio de su madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.