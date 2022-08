Rescatan a 84 menores víctimas de tráfico sexual y la víctima más joven tiene 11 años Rescatan a 84 menores víctimas de tráfico sexual gracias a nueva operación del FBI. La víctima más joven tiene 11 años. Muchos de los menores habían sido reportados como desaparecidos. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gracias a un operativo especial del FBI rescataron a 84 menores de edad que eran víctimas de tráfico sexual. Con la operación Cross Country —una colaboración del FBI con agencias federales y locales— también encontraron a 37 niños reportados como desaparecidos, y rescataron a 141 adultos que eran víctimas de tráfico sexual. La trata de personas es un delito que aumentó durante la pandemia del coronavirus, informa el Departamento de Estado. La operación Cross Country está ahora operando en todo Estados Unidos con el fin de rescatar a víctimas de abuso sexual, especialmente a menores de edad. Durante las dos primeras semanas de agosto, han podido localizar a más de 200 víctimas. Lograron liberar a 84 menores que estaban siendo explotados sexualmente. La víctima más joven tiene 11 años. "No hay una prioridad más importante para el FBI y la policía que proteger a los niños en Estados Undos", dijo un agente del FBI a Univision Noticias. La edad media del resto de los menores rescatados era de 15 años y medio. Han arrestado a 85 sospechosos de delitos de trata de personas y explotación sexual infantil en lo que va de agosto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arresto Credit: Getty Images Operación Cross Country trabaja con oficinas del FBI en todo el país, colaborando también con agencias federales, departamentos de policía estatal y local, y agencias de servicios. El FBI le urge a los padres que tengan cuidado con las redes sociales, ya que es una herramienta que usan los depredadores sexuales y traficantes de personas para atraer a sus víctimas.

