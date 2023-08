Reportera de Univision pide ayuda para hermano a punto de perder los pies La periodista mexicana Socorro Cruz habló ante las cámaras de Despierta América con un nudo en la garganta sobre la delicada situación que enfrenta su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reportera de Univision Socorro Cruz alzó su voz para pedir ayuda para su hermano mayor, quien está a punto de perder los pies debido a una supuesta negligencia médica en un centro de salud en México. Según contó la periodista ante las cámaras de Despierta América, José Santiago Cervera fue sometido a una cirugía para removerle piedras en la vejiga. Sin embargo, le dieron medicamentos "no de acuerdo para él", se formaron coágulos y cayó en coma. "No se sabe todavía si [los cuágulos se alojaron] en los pulmones o en el corazón, esto lo llevó a un coma. El día de hoy van a tener que amputarle sus dos pies y sí es una situación muy triste, muy delicada. No cuenta con seguro médico y estamos pidiendo ayuda para que la comunidad, si es posible, nos pueda apoyar", dijo Cruz. María Paula Ochoa, una amiga de la familia, creó una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos. Allí explica que Cervera está hospitalizado en isla del Carmen, Campeche, donde las instalaciones son precarias para tratar con su condición de salud. Cruz explicó que su hermano ya salió del coma y los planes son trasladarlo a un hospital en Mérida, Yucatán. Sin embargo, necesita una ambulancia con equipo especializado y un doctor que le acompañe. Socorro Cruz y su hermano mayor José Santiago Cervera Credit: Instagram Socorro Cruz | GoFundme "El traslado y cuidado médico aumenta las cuentas y Socorro no está pudiendo solventar los costos... En su trabajo como periodista , ella ha podido ayudar a muchísimas personas con necesidades similares; esta vez ella necesita de nuestra ayuda", se lee en el mensaje de la campaña de recaudación, que busca reunir $20,000. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muchas gracias a mi familia de Despierta América por este gesto tan bello, lo agradecemos desde el alma", concluyó la conductora.

