¡Reportera graba sin querer a su esposo desnudo en la regadera! Ajena a lo que estaba sucediendo, Melinda Meza continuó emitiendo, mientras que los comentarios jocosos de los espectadores comenzaron a sucederse en las redes al ver reflejado a su marido en el espejo como Dios le trajo al mundo... By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es bien sabido que el uso habitual de las cámaras de los teléfonos celulares nos está haciendo más tolerantes a cierta falta de privacidad en nuestras vidas… Pero no creo que el esposo de esta reportera pensaría nunca que sus intimidades iban a estar tan al aire y sin censura por culpa de su esposa. Una conductora de televisión en California estaba realizando una historia acerca de los peluqueros durante la cuarentena del coronavirus. Desde que los salones de belleza están cerrados, muchas personas están sufriendo la falta de atención o bien para cortarse el cabello o bien para darse color y tapar sus canas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con motivo de la nota, Melinda Meza del canal KCRA3 de Sacramento, pensó que sería buena idea grabarse a sí misma cortándose su flequillo frente al espejo… Desafortunadamente, durante su segmento grabó algo más que eso. El reflejo de su marido, Mike de Lambert, podía verse desnudo dándose una ducha en la regadera. Pronto los espectadores empezaron a darse cuenta y los comentarios en twitter comenzaron a sucederse… “¡Ay Dios mío, que por favor aquello del fondo no sea su marido!” Mientras que otra bromeaba: “¿Con todo eso en casa, quién estaría pensando en trabajar?” Otro más prudente comentó: “¡Espero que su esposo nunca lo vea!” Melinda Meza normalmente trabaja en la oficina de Joaquin County, donde ejerce como jefa de la región. Debido a la pandemia, como muchos otros reporteros, se vio obligada estos días a emitir desde casa. Nunca pensó que aquel segmento le traería tanta popularidad y a su marido… ¡Ni digamos! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Reportera graba sin querer a su esposo desnudo en la regadera!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.