Una reportera mantiene relaciones sexuales durante una entrevista: ¡todo queda grabado! La periodista Louise Fischer se involucró completamente en la historia para darle realismo a un reportaje. Su encuentro sexual quedó grabado para el asombro de sus radioescuchas. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando le fue asignado un reportaje sobre la reapertura de un popular club de intercambio de parejas tras la pandemia, la reportera danesa Louise Fischer no se limitó a hizo entrevistar a los protagonistas de la noticia. La joven de 26 años dejó el micrófono de lado y se unió a la fiesta en curso con uno de sus entrevistados. Durante el segmento clasificado X que se transmitió en la cadena Radio 4 de Dinamarca, se puede escuchar a la reportera gimiendo durante el acto sexual y pidiendo al hombre que relatara lo que estaba viviendo. "No tengo novio, eso definitivamente lo hizo más fácil", expresó la mujer al periódico alemán Bild, según el Daily Mail. "Mi madre piensa que es divertido y ríe, mi padre pensó que fue realmente genial". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la reportera, su participación no fue planeada previamente, sino que fue algo que sucedió en el momento. Louise Fischer Louise Fischer | Credit: Instagram Por supuesto que las críticas y señalamientos no se hicieron esperar, pero el explícito reportaje también recibió un sinnúmero de elogios por parte de la audiencia. "La mayoría [de los comentarios] fueron muy positivos, [la gente] pensó que fue valiente y maravilloso", comentó Fischer. "Otros piensan que he cruzado la línea del periodismo". La cadena aseguró a la prensa de su país que aprobó sin reparo el encuentro, que fue editado para un segmento de dos minutos. El programa divulgó el segmento a través de su cuenta de Twitter, con una advertencia: "Se puso caliente y húmedo para nuestra reportera y los invitados". Por su parte, la periodista está satisfecha con la respuesta y su desempeño. "Siento que es genial cuando los reporteros intentan dar la noticia de una manera distinta", dijo.

