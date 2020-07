Reportera descubre que tiene cáncer gracias a una televidente que la alertó sobre este síntoma Una televidente reconoció un síntoma de cáncer de tiroides en una reportera de televisión y le avisó, salvándole la vida. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una televidente le salvó la vida a una reportera tras reconocer un síntoma de cáncer que ella mostraba en televisión. Victoria Price —quien trabaja para el canal WFLA News en Tampa— se enteró de que tenía cáncer gracias a una televidente que notó una bola en su garganta al verla en televisión y le escribió pidiéndole que fuera al doctor a hacerse un chequeo. "Si no hubiera recibido ese correo electrónico, nunca hubiera llamado a mis doctor. El cáncer hubiese seguido esparciéndose. Es algo que me asusta pero a la vez me hace sentirme agradecida", expresó en Twitter la periodista. Price estuvo tan enfocada cubriendo las noticias del coronavirus para el canal, e informando a los televidentes sobre la pandemia, que admite que dejó de pensar en su propia salud. Desde recibir su diagnóstico de cáncer de tiroides, ha trabajado remoto desde casa y ha seguido las órdenes de sus médicos. Price añadió en sus redes sociales que la televidente había padecido cáncer de tiroides y también había tenido una bola en la garganta, por lo que reconoció este síntoma en la reportera inmediatamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Su médico le informó que tenía un tumor y tendrá que someterse a una cirugía. "El doctor dice que se ha esparcido pero no mucho, y tenemos la esperanza de que esta será mi primero y último procedimiento", añadió Price sobre su tratamiento. La periodista dice que se sentirá eternamente agradecida con esta televidente, una extraña que le salvó la vida con ese correo electrónico pidiéndole que hiciera una cita médica.

Close Share options

Close View image Reportera descubre que tiene cáncer gracias a una televidente que la alertó sobre este síntoma

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.