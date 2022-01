Viral: reportera atropellada durante una transmisión en vivo Una reportera de un canal local de televisión de West Virginia fue atropellada por una camioneta y se mantuvo informando a la audiencia a pesar de lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tori Yorgey Tori Yorgey | Credit: Lee K. Howard/Twitter En las últimas horas se ha vuelto viral el incidente relacionado con una reportera de un canal local de televisión de West Virginia, quien en medio de un reporte en vivo fue atropellada por una camioneta y se mantuvo informando a la audiencia a pesar del golpe. El suceso tuvo lugar el miércoles por la noche, cuando Tori Yorgey, reportera del canal WSAZ-TV, estaba en vivo hablando con el presentador Tim Irr, quien se encontraba en el estudio. La reportera hablaba de la ruptura de una tubería principal de agua en la ciudad de Dunbar cuando fue atropellada por detrás por un SUV. "¡Oh, Dios mío! Acabo de ser atropellado por un automóvil, pero estoy bien. Acabo de ser atropellado por un automóvil, pero estoy bien, Tim", dice Yorgey a la cámara, un poco asustada. La reportera no estaba acompañada por un camarógrafo. Ante la preocupación del presentador, la joven afirmó que todo estaba bien. "De hecho, también me atropelló un automóvil en la universidad. ¡Así de simple! Estoy muy contenta de estar bien". Irr le pregunta a Yorgey dónde la atropelló el vehículo, y esta reponde: "Ni siquiera lo sé, Tim. Toda mi vida pasó ante mis ojos, pero esto es televisión en vivo y todo está bien". Tori Yorgey Tori Yorgey | Credit: Lee K. Howard/Twitter "Pensé que estaba en un lugar seguro, pero claramente podríamos necesitar mover la cámara un poco", añadió. Lo más impresionante fue que la reportera se levantó y siguió informando la noticia, con lo cual ha dado una gran lección de profesionalismo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El chofer de la camioneta resultó ser una mujer, con quien Yorgey habló y a la que liberó de toda culpa. "Eres tan dulce y estoy bien. Todo está bien", le dijo a la mujer, luego de que le preguntara cómo se sentía. "Esa mujer fue muy amable. No fue su intención, fue un accidente, sé que lo fue y estoy bien, todo está bien", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Viral: reportera atropellada durante una transmisión en vivo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.