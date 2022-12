Repartidor de FedEx habría entregado Barbies a una niña de 7 años antes de secuestrarla y matarla La pequeña fue encontrada muerta el pasado viernes, cerca de su hogar en Paradise, Texas. El repartidor de FedEx asegura que le había dado con su camión y la mató porque tenía miedo de que lo delatara, según las autoridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madre de la pequeña Athena Strand, de 7 años, quien fue encontrada muerta el pasado viernes, reveló que el aparente asesino acababa de entregarle una caja de muñecas que serían su regalo de Navidad. Durante una audiencia realizada este jueves, Maitlyn Gandy vio cara a cara por primera vez al repartidor de FedEx acusado de secuestrar y matar a sangre fría a su hija. La afligida madre aseguró que Tanner Lynn Horner, había entregado un paquete con Barbies de la colección "Se lo que quieras ser", que la niña recibiría en Navidad. "Athena fue robada de la oportunidad de ser lo que quisiera ser. Y este regalo, que fue ordenado desde la inocencia y el amor, es uno que jamás recibirá", expresó la madre a la prensa. "Estaba supuesta a llevarme a Athena a casa después de las vacaciones de Navidad. En cambio, será cremada y vendrá a casa en una urna porque no estoy lista para dejarla ir". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Athena Strand Athena Strand | Credit: GOFUNDME Athena fue reportada desaparecida por su madrastra el pasado 30 de noviembre tras una discusión. Luego de una intensa búsqueda y tras la supuesta confesión de Horner, su cuerpo sin vida fue encontrado a escasos metros de su casa en Paradise, TX, reportó People. "Me robaron el poder verla crecer por un hombre a quien debía confiar una tarea simple: entregar un paquete de Navidad y marcharse", dijo la madre, según el canal KTVT. "Era una niña que amaba cantar, bailar y a todos los animales. También amaba su escuela y a todos sus amigos del primer grado, que están sufriendo por este asesinato sin sentido. A Athena también le gustaban las flores, pero no tenía miedo de revolcarse en el lodo con los niños. Era [como] su padre". En su declaración, la madre prometió luchar para que se implementen rigurosas verificaciones de antecedentes en las compañías repartidoras para evitar que "monstruos portando un uniforme de repartidor no se aparezcan en las puertas". Por su parte, su abogado Benson Varghese, expresó que hará responsable a cualquier persona o corporación cuyas acciones o falta de, pudieron prevenir la trágica muerte de la pequeña. Tanner Lynn Horner Tanner Lynn Horner | Credit: Wise County Jail Horner, aparentemente, confesó a las autoridades que había atropellado a la pequeña y aunque supuestamente no presentó heridas de gravedad, decidió matarla por temor a que le dijera a su padre lo sucedido. De acuerdo a la declaración, el hombre intentó romperle el cuello sin éxito, por lo que optó por estrangularla con sus propias manos dentro de su camioneta. Poteriormente deshechó el cuerpo sin vida cerca de un río. Horner enfrenta cargos de secuestro agravado y asesinato capital. Por el momento, se encuentra tras las rejas con una fianza de $1.5 millones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Repartidor de FedEx habría entregado Barbies a una niña de 7 años antes de secuestrarla y matarla

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.