Madre de 51 años se vuelve popular en redes por parecer mucho más joven: ¿cuál es su secreto? Renae Olivia, madre de dos hijos, cada día acapara más seguidores en sus redes sociales por lo espectacular que luce a los 51 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Renae Olivia Renae Olivia | Credit: Renae Olivia/Facebook Renae Olivia cada día acapara más seguidores en sus redes sociales por lo espectacular que luce a sus 51 años. ¿Cómo lo logra esta madre de dos hijos?, ¿cuál es el secreto de la eterna juventud? Pues la influencer ha compartido los tips que la hacen lucir mucho menos edad de la que en realidad tiene. "La gente se sorprende bastante cuando les digo mi edad", dijo a Media Drum World. "Las mujeres seguían preguntándome cuáles eran mis secretos para lucir más joven que mi edad, así que pensé que era una gran razón para comenzar este viaje [en las redes sociales]". Desde entonces, la mujer de New Jersey ha acumulado más de 346,000 seguidores en Instagram y TikTok, quienes se sienten atraídos por su increíble apariencia física. "La moda y el estilo me ayudan. Si te comportas con confianza, seguro que ayuda", explicó. Otra de las cosas que hace Olivia es dormir sobre una funda de almohada de seda, tener una dieta sana, una rutina constante de cuidado de la piel y no olvidar la protección solar. "Nunca descuides el cuello y las manos", aconseja. "Pueden ser los signos reveladores de envejecimiento". A sus 51 años, Olivia no le tiene miedo al tiempo. "Le temía más a los 30 que a los 50", contó. "50 es definitivamente un número desalentador, sin embargo, estoy 100 po ciento más segura y contenta ahora en esta etapa de mi vida". Olivia conoció a su esposo a los 38 años, tuvo su primer hijo a los 45 y el segundo a los 48 años. Según ella, todo lo que ha logrado en su vida ha sido aproximadamente 10 años después de lo que se considera "normal". Partiendo de su propia experiencia, la influencer ha recomendado a todas las mujeres luchar por lo que quieran hasta el final. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Quiero que las mujeres sepan que nunca es demasiado tarde para buscar lo que quieren en la vida. Estoy viviendo mi mejor vida", indicó. "Sepa que nunca es demasiado tarde para buscar lo que quiere en la vida. Mi consejo para los demás es que no se cuestionen ni duden de sí mismos. Solo hazlo", aconsejó.

