La reina Isabel se lesiona la espalda y con "gran pesar" suspende una importante aparición pública Se esperaba que la Reina, de 95 años, participara en un conmovedor servicio del Domingo del Recuerdo, en Londres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Queen Elizabeth Queen Elizabeth | Credit: (Photo by Pool/Max Mumby/Getty Images) La reina Isabel ha tenido otra recaída física que la ha alejado de nuevo de sus funciones públicas. La monarca de 95 años se ha lesionado la espalda y con "gran pesar" se perdió la solemne ceremonia del Día del Recuerdo en Londres, el domingo. Este debía haber sido su regreso a la vida pública por primera vez en dos semanas, desde que los médicos le pidieron que descansara. En un breve mensaje, el Palacio de Buckingham anunció en la madrugada del domingo: "La reina, tras haberse lesionado la espalda, ha decidido esta mañana con gran pesar que no podrá asistir al servicio del domingo de conmemoración de hoy en el cenotafio. Su Majestad está decepcionada de que se perderá el servicio". Una fuente del palacio dice que la reina está "profundamente decepcionada", ya que considera la conmovedora ceremonia como "uno de los compromisos más importantes del año". Se desconoce cómo la Reina sufrió la lesión, pero es probable que haya sucedido en el último día más o menos, ya que el jueves el palacio había dicho que tenía la intención de estar en la ceremonia. "Nadie lamenta la ausencia de la Reina hoy más profundamente que Su Majestad", agrega la fuente. Mucha gente esperaba verla en el balcón del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth, sobre el monumento a los muertos en la guerra de Gran Bretaña. Sin embargo, habría sido difícil para ella viajar las 30 millas en automóvil hasta Londres desde Windsor, y también reunirse con líderes militares y políticos y pararse en el balcón durante unos 30 minutos, mientras lidiaba con un esguince en la espalda. La Reina espera poder continuar, según lo planeado, con su horario de tareas oficiales ligeras que ha estado realizando en su casa en Windsor, en la próxima semana. Prince Charles, Prince of Wales Prince Charles, Prince of Wales | Credit: Photo by TOBY MELVILLE/POOL/AFP via Getty Images Como se planeó originalmente, su hijo y heredero, el príncipe Carlos, colocó su corona en el monumento en su nombre. Charles, quien cumplió 73 años el mismo domingo, también depositó su propia corona, decorada con plumas blancas del Príncipe de Gales. Su esposa Camilla, de 74 años, había dado los toques finales a la corona hace unos días. National Service Of Remembrance At The Cenotaph National Service Of Remembrance At The Cenotaph | Credit: (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images) El lugar de la reina en el balcón sobre el cenotafio lo ocupó su primo, el duque de Kent, quien estaba acompañado por otra de las primas de Su Majestad, la princesa Alexandra. En un balcón vecino estaba Kate Middleton, flanqueada a su derecha por Camilla, duquesa de Cornualles y Sophie, condesa de Wessex, a su izquierda mientras se rendían tributos a los caídos en las dos guerras mundiales y otros conflictos, desde entonces. Prince William, Duke of Cambridge Prince William, Duke of Cambridge | Credit: (Photo by Daniel Leal - WPA Pool/Getty Images) El príncipe William, observado desde lo alto por su esposa, la duquesa de Cambridge, y vestido con el uniforme de líder de escuadrón de la Royal Air Force, depositó una corona de flores después de su padre. Momentos antes, los miembros de la realeza habían salido del Foreign Office a Whitehall, para rendir dos minutos de silencio que fueron precedido por un toque de la campana del Big Ben en las Casas del Parlamento, un tiro de distancia, y terminó con el sonido de un saludo de pistola desde el cercano Horseguards Parade. Mientras cientos de veteranos contemplaban en silencio, el Príncipe Carlos parecía reflexivo, con los ojos pesados, mientras que a un par de metros de distancia, el Príncipe William estaba solemne y absorto en sus pensamientos. También entre el grupo real que presentó sus respetos se encontraban la princesa Ana y el príncipe Eduardo. El primer ministro Boris Johnson dirigió a los políticos, incluidos los exprimeros ministros, mientras que representantes de los condados vecinos y las 54 naciones de la Commonwealth y los líderes de las diversas ramas del ejército también depositaron ofrendas florales. La ceremonia terminó después de unos 25 minutos con una conmovedora interpretación del himno nacional, God Save The Queen. BRITAIN-MILITARY-WAR-HISTORY-ROYALS BRITAIN-MILITARY-WAR-HISTORY-ROYALS | Credit: Photo by DANIEL LEAL/POOL/AFP via Getty Images) El Domingo del Recuerdo es uno de los eventos más sagrados en el calendario de la Reina, y solo se ha perdido unos pocos durante su reinado de 69 años, como cuando estaba embarazada o fuera del país en una gira. Sigue la preocupación por su salud desde que se retiró de su viaje a Irlanda del Norte el 19 de octubre y pasó la noche en el hospital King Edward VII en Londres para algunas "investigaciones preliminares". Charles disipó algunas de esas preocupaciones cuando respondió a las preguntas de los simpatizantes durante una visita a Brixton, al sur de Londres, y le dijo a alguien que le preguntó a la multitud: "Ella está bien, gracias". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Reina pasó el fin de semana pasado en Sandringham, su casa de campo en Norfolk, probablemente revisando sus caballos cuando fue vista con su gerente de carreras John Warren. De regreso en Windsor, ha estado realizando "tareas ligeras" como videollamadas y audiencias, por teléfono, con el Primer Ministro Johnson.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La reina Isabel se lesiona la espalda y con "gran pesar" suspende una importante aparición pública

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.