La reina Isabel II pasó la noche en el hospital, pero ya está en Windsor Se había anunciado que la soberana canceló, por recomendación médica, una visita histórica programada a Irlanda del Norte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Britain's Queen Elizabeth II Britain's Queen Elizabeth II | Credit: Photo by ALASTAIR GRANT/POOL/AFP via Getty Images) El Palacio de Buckingham puso en vilo al pueblo británico y al mundo entero, tras anunciar que la reina Isabel II, de 95 años, pasó la noche del miércoles al jueves internada en un hospital, para hacerse "exámenes preliminares", esto luego de que los médicos le pidieran "guardar reposo". Ahora las cosas están más en calma tras darse a conocer que la mamá del príncipe Carlos fue dada de alta y regresó hoy al Castillo de Windsor, en donde vive, desde que las autoridades sanitarias impusieron el confinamiento debido a la pandemia por Covid-19. "Siguiendo el consejo médico de descansar unos días, la reina (acudió al hospital el miércoles por la tarde para realizar algunos exámenes preliminares, regresó al Castillo de Windsor hoy a la hora del almuerzo y se mantiene de buen humor", informó la casa real en un breve comunicado. Fue de especial preocupación que la monarca cancelara su viaje a Irlanda del Norte, que era por demás histórico para celebrar la partición de la isla hace 100 años, una cita a la que alguien tan vigilante del protocolo y del cumplimiento de sus obligaciones como lo es Isabel II no faltaría. La recomendación médica fue que se perdiera la visita a la provincia y ahora se sabe que fue para acudir a un hospital en Londres, del cual no se reveló el nombre para proteger la privacidad médica de la reina. Se dice que desde un principio se contempló que sería una estadía muy corta, por lo que no se informó con anterioridad. Poco a poco se recupera la tranquilidad en Gran Bretaña, luego de saberse que Isabel II sólo estuvo durante la noche y que ya regresó al condado de Berkshire, se insistió que lo hizo de "buen humor" y que ya está de vuelta en su escritorio, leyendo su caja roja oficial del gobierno. Se cree que el equipo médico autorizó el traslado a la clínica, la primera en ocho años, por precaución para que la ingresaran ayer y que se quedara a pasar la noche en el lugar obedeció a razones prácticas. Hay señales de que Isabel II debe tomar ya las cosas con mayor calma. Queen Elizabeth II Queen Elizabeth II | Credit: Photo by Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images) La semana pasada se vio obligada a comenzar a usar un bastón en público por primera vez, un claro recordatorio de su avanzada edad, pero es algo que no había mermado su actividad; el martes por la noche fue anfitriona de una importante cumbre de inversión global en el Castillo de Windsor, donde se veía brillante y alegre. Desde principios de octubre, incluyendo su regreso de Balmoral, donde pasó el verano, Isabel II ha viajado casi mil millas. El año pasado la reina llevó a cabo 136 compromisos en persona o por enlace de video durante 130 días, y sólo la princesa Ana (148 en 145 días) y el príncipe Carlos (146 en 141 días) la superaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Palacio de Buckingham indicó a varios medios que "no hay motivo de preocupación" y han querido enfatizar que la decisión de internarla durante una noche se tomó solamente como "medida de precaución". En el país no hay ningún indicio de preocupación de que Isabel II esté enferma.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La reina Isabel II pasó la noche en el hospital, pero ya está en Windsor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.