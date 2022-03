"Tengo mucho por qué vivir": exreina de belleza Andrea Andrade lucha por segunda vez contra el cáncer Andrea Andrade, de 31 año, es quizás la única reina de belleza que ha alcanzando el título con la certeza de que se encontraba entre la vida y la muerte. Ha contado su historia en Despierta América. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Andrade Andrea Andrade | Credit: Andrea Andrade/Instagram Andrea Andrade es quizás la única reina de belleza que ha alcanzando el título con la certeza de que se encontraba entre la vida y la muerte. En medio de una tratamiento de quimioterapia en 2018, la joven logró alzarse con la corona de Miss California USA. Cuatro años antes, a la joven de ahora 31 años se le diagnosticaron varias enfermedades, pero no fue hasta 2017 que los doctores le confirmaron que padecía un cáncer de colon, y le dieron solo tres meses de vida, según se dio a conocer en un entrevista en Despierta América (Univision). "Fue allí donde dije, voy a cumplir todos mis sueños, y fue cuando me inscribí para concursar", contó Andrade, que ha triunfado en cuatro concurso de belleza. "Cumplir ese sueño me exigió muchísimo, me exigió prepararme mentalmente más que todo". Luego de un tiempo en tratamiento y tras ser notificada que estaba libre de cáncer, en una vista al médico en octubre de 2020 porque pensaba que tenía covid-19, le comunicaron que en realidad lo que tenía era un cáncer de colon en etapa 4. Según la joven, el enfermero le aseguró que ni aunque se sometiera a tratamiento o quimioterapia iba a salvar su vida."Me quedé tiesa", dijo la modelo, refiriéndose a la dureza de esas palabras. "Toda mi vida pensaba que nunca me iba a pasar nada, yo me sentía como invencible", aseguró Andrade. "Pero Dios me dio una cachetada muy buena". "Yo he tenido que aceptar mi vida, cada quien tiene su vida escrita y esta es la mía", añadió. "Lo que se me ha hecho muy difícil yo lo he aceptado". "Aquí estoy luchando", dijo. "Dios es mi doctor, ha sido mi doctor siempre". La reina de belleza sostuvo que los doctores en ocasiones la han abandonado en este camino, pero su fuerza ha hecho que no deje ni un segundo de luchar por la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Soy muy optimista, yo no me quiero morir", indicó. "Tengo mucho por qué vivir". Andrade sueña con tener su propia familia. "Dejaría todo lo que he hecho y logrado por tener mi familia y que estemos saludables y vivamos hasta que tengamos 100 años", sostuvo.

