Inglaterra regula las relaciones sexuales como parte de las medidas en contra del coronavirus Así está regulando el gobierno de Inglaterra las relaciones sexuales entre sus ciudadanos para controlar el contagio del coronavirus. ¡Increíble, pero cierto! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como parte de las medidas para prevenir el contagio de coronavirus, el gobierno de Inglaterra está poniendo regulaciones a las relaciones sexuales. Tener sexo en tu hogar con alguien que vive en otra casa es ahora ilegal debido a la nueva legislación durante la actual pandemia. A partir de las 11:30 a.m. del lunes, entró en vigor una ley que prohibe a personas que vivan en diferentes casas en Inglaterras reunirse en privado en el interior de una residencia mientras dure la cuarentena. La enmienda para proteger la salud de los ciudadanos de Inglaterra detalla que "no se pueden reunir en ningún lugar interior — público o privado— dos o más personas". Si alguien viola esta ordenanza podría enfrentar un castigo, ya que estaría haciendo algo ilegal. Solo aquellos que tengan "una excusa razonable" podrán reunirse en privado. Image zoom (Photo by Noam Galai/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El coronavirus no solo está impactando al mundo a nivel económico y social —debido a tener que permanecer encerrados en casa y evitar los lugares públicos— también podría estar afectando las relaciones sexuales entre algunas parejas. Según ha reportado The New York Times, la ansiedad y depresión —que pueden generar un evento traumático como una pandemia— tienden a reducir el libido o impulso sexual. Igualmente el miedo a contagiarse de coronavirus puede hacer que muchas personas sean menos afectivas con sus parejas, o tengan más reservas al comenzar una nueva relación sexual. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Inglaterra regula las relaciones sexuales como parte de las medidas en contra del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.