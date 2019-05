¿Cómo encontrar el regalo perfecto para mamá? ¡Aquí te lo contamos! By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message El Día de las Madres ya está a la vuelta de la esquina y ya sea que estés buscando algo nuevo para tu mamá, suegra, abuela, o para las mamás con hijos de cuatro patas, Amazon está aquí para ayudarte. La compañía acaba de lanzar su nueva tienda en español por internet del Día de las Madres para ayudar a los clientes a encontrar los regalos perfectos para celebrar a mamá este año (y todo el año). La tienda por internet cuenta con una selección increíble de artículos de alta calidad y de primera clase para las mamás – con lo mejor en belleza, moda, hogar, electrónicos, deporte y más. Además, comprar en español es más fácil que nunca con solo un clic en el sitio web y la aplicación de Amazon. ¿Buscas inspiración adicional para celebrar a mamá este año? Aquí te dejamos algunas opciones. Image zoom Regalos inspirados para toda la familia. El buscador de regalos de Amazon es la manera más fácil de encontrar un regalo que le encantará a mamá. Sugiérele que haga su lista de deseos en Amazon Wish List para asegurarse que reciba lo que realmente desea este año. Dale a mamá como regalo una casa limpia con la ayuda de Amazon Home Services. Image zoom Prime hace que la vida de cada mamá sea más fácil, ¿qué mejor regalo que eso para su día? Visita amazon.com/giftprime para darle a mamá tres meses ($39) o un año ($119) de Prime. Además de envíos ilimitados rápidos y gratis, los miembros Prime también disfrutan de: acceso ilimitado a películas y programas de televisión galardonados con Prime Video, más de dos millones de canciones y miles de listas de canciones con Prime Music, acceso ilimitado a Prime Reading, un libro de pre lanzamiento al mes con Amazon First Reads, ¡y mucho más! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para más opciones para el día de las madres, visita la guía de regalos Amazon Home, una fuente de inspiración de regalos para todo tipo de mamás, incluyendo las mamas amantes de la cocina, las anfitrionas, las que les encanta la jardinería y más. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Cómo encontrar el regalo perfecto para mamá? ¡Aquí te lo contamos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.