¿Reforma migratoria? ¿Acceso a vacunas para indocumentados? ¡Kamala Harris contesta! En una entrevista exclusiva para el canal de Univisión, la nueva vicepresidenta electa de Estados Unidos habla en profundidad de los problemas que nos preocupan. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El noticiero de Univisión habló en exclusiva con la vicepresidenta electa, Kamala Harris, quien aseguró que el nuevo gobierno demócrata, encabezado por Joe Biden, está preparando un nueva reforma migratoria para que millones de indocumentados logren finalmente la ciudadanía. Pese a que no dio una fecha precisa aseguró que, antes de que cumplan cien días de gobierno, se enviará el nuevo plan al Senado: “un camino para que la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país obtengan la ciudadanía”. Image zoom Credit: IG Kamala Harris Primero, se convertirían en residentes permanentes, a lo que podrían acceder en un periodo de ocho años. Una vez adquirida la famosa green card o tarjeta verde, el inmigrante deberá esperar cinco años más para solicitar la ciudadanía, siempre que cumpla con los demás requisitos legales necesarios. En cuanto a los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años o dreamers, Harris aseguró que “vamos a ampliar las protecciones”. También dijo que el nuevo gobierno va a “reconocer y agradecer a los más de 200,000 soñadores que están siendo trabajadores fundamentales durante la pandemia de la COVID-19”. Image zoom Credit: Charles Rex Arbogast/AP Photo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué sucederá con la gestión familiar en las fronteras, que actualmente separa a los niños de sus familias? “Nos aseguraremos de que los niños que lleguen a la frontera tengan asesoría legal, representación legal, para asegurarnos de que reciban el debido proceso y sean tratados de manera justa”, aseveró. Y añadió: “Estas son algunas de las cosas que vamos a hacer en nuestro proyecto de ley de inmigración. Creemos que es una forma más inteligente y humana de abordarlo”. En cuanto a las vacunas contra el coronavirus, Kamila Harris afirmó que “nos aseguraremos de que las personas reciban vacunas independientemente de su estado migratorio”.

