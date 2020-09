El emotivo reencuentro de un niño hispano con su mami tras ser secuestrado a punta de pistola Una pareja robó al pequeño mientras su madre lo paseaba en su cochecito cerca de su casa en Georgia. Intentaron esconder su identidad disfrazándolo de una niña. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una madre de Georgia se reencontró con su hijo de un año luego de que fuera secuestrado a punto de pistola cuando lo paseaba en su coche, informaron los medios locales. La madre del niño, Leslie Bamaca, dijo a las autoridades que estaba paseando a su pequeño Mateo Mantufar-Barrera alrededor del mediodía del seabado cerca de su apartamento en la localidad de Chamblee cuando un desconocido salió de una camioneta, la apuntó con un arma y se llevó al pequeño, reportó People. Image zoom FBI ATLANTA/TWITTER Cinco horas después del incidente, la policía de Chamblee encontró al niño ileso y arrestaron a dos sospechosos de cometer el crimen, Maynor Dario y Kristin Nicole Valera Zuniga. El Daily Mail reveló que la pareja acusada de secuestrar al niño supuestamente tenía la intención de criarlo como si fuera suyo y habían intentado robar a otro bebé diferente minutos antes, pero no tuvieron éxito. Además, disfrazaron al pequeño de niña para esconder su identidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jessica Bamaca, la hermana de Leslie, le dijo al canal WSB-TV que había escuchado a su hermana gritar desde el interior del apartamento. Para cuando salió, la encontró llorando porque Mateo había sido secuestrado. "No tenemos idea de quiénes son. Es la primera vez que los vemos. No sabemos de dónde vienen. No sabemos cuáles eran sus intenciones", dijo. “[Leslie] se defendió con todas sus fuerzas. Ella se defendió hasta el último segundo. Se puso delante de ese coche. Corrió detrás de ese auto. Hizo todo lo que pudo", explicó.

