"Yo pienso que ella dijo: '¡Quítate, déjame en paz, detente!' ". Habla abogada de Vanessa Guillén en Red Table Talk: The Estefans Natalie Khawam y la familia de la teniente mexicoamericana desaparecida en la base de Fort Hood, TX, hacen estremecedora aparición en el show de las Estefan. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Han pasado ya seis meses desde la desaparición de la soldado Vanessa Guillén de la base militar de Fort Hood. El cuerpo de la joven mexicoamericana fue encontrado sin vida en junio en un bosque cercano despertando indignación por las circunstancias que rodearon su muerte. A raíz de los hechos, el soldado Aaron Robinson se quitó la vida y su mujer fue aprehendida, luego de que ella confesara las circunstancias del terrible final que tuvo la joven teniente. Aun así, la destrozada familia de Guillén ha buscado por cielo, mar y tierra respuestas sobre el caso, algo que los ha llevado incluso hasta Washington para reunirse con el presidente Donald Trump. Ahora la madre, la abogada y las hermanas de la desaparecida jovencita de 20 años aparecerán en el aclamado show Red Table Talk: The Estefans (Facebook Watch) para explicar por qué sospechan que en la muerte de su querida Vanessa hay mucho más oculto. En el programa, doña Gloria Guillén, madre de Vanessa, y Natalie Khawam, abogada de la familia, hablarán de manera cándida y sin tapujos sobre lo que le ocurrió a la soldado. "¿Qué crees que realmente le ocurrió a Vanessa?", pregunta Lili Estefan, una de las tres anfitrionas de Red Table a Khawam en uno de los momentos más impactantes del show. "Yo pienso que ella dijo: 'Quítate, déjame en paz ¡detente!'. Y yo creo que tuvieron una lucha". La muerte de Vanessa Guillén generó todo un movimiento en las redes pidiendo justicia por ella. En julio pasado, doña Gloria Guillén se reunió con el presidente Trump para pedir justicia por su hija. Image zoom Credit: (Doug Mills-Pool/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dicen que había sangre en todo el cuarto", continuó Khawam para explicar los hallazgos que ha arrojado la investigación del crimen ocurrido en el interior del cuarto de la armería de Fort Hood, donde desapareció la teniente. "[Robinson] limpió todo, no me preguntes cómo lo hizo en tiempo récord, [pero] creo que hay [alguien] que lo ayudó, de que aquí hay alguien que ha sido encubierto, lo que significa que [el ataque contra Vanessa] tuvo que ser sumamente violento". El show se antoja muy emotivo y busca encontrar respuestas para este caso que cobró relevancia a nivel nacional. El capítulo con la familia de Vanessa Guillén y la abogada Natalie Khawam en Red Table Talk: The Estefans se estrena este miércoles 28 de octubre en Facebook Watch a las 9:00 a. m., hora del Pacífico/12:00 p.m., hora del Este.

