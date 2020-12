Close

Reconocido exboxeador olímpico con un puño letal acusado de asesinar a su hija en Nueva York El expeleador Kabary Salem intentó desviar la atención sobre la muerte de su hija Ola Salem, de 25 años, sin embargo un jurado lo acusó de matarla. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un exboxeador olímpico está bajo el ojo del huracán por sus duros golpes fuera del cuadrilátero. Kabary Salem, de 52 años y quien representó a Egipto en las Olimpiadas de 1992 y 1996, fue arrestado en Kuwait y extraditado a Estados Unidos luego de haber sido acusado del asesinato en noviembre de su hija, reportó el diario Staten Island Advance. Las autoridades confirmaron a People que el púgil, quien en un combate causó la muerte de su oponente, ha sido acusado de la muerte de su hija Ola Salem, de 25 años. El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado por un corredor en el parque Bloomingdale de Staten Island en octubre del año pasado, luego de que fuera arrastrado por el bosque y cubierto de hojas, según el diario. De acuerdo a fuentes cercanas al caso, Ola había sido estrangulada, reportó The Daily News. Image zoom Kabary Salem | Credit: John Gichigi/Getty Images En entrevista con The New York Times en noviembre del 2019, el boxeador aseguró que su hija había expresado su preocupación luego de percatarse de que un vehículo la perseguía cuando manejaba en la autopista. “Siempre decía que alguien la seguía”, comentó Kabari al rotativo. “Quiero saber qué le pasó, cual fue la razón para eso, pero nadie me dice, solo estoy esperando…. era una niña realmente buena, hermosa”. La policía asegura que esas declaraciones fueron un intento del conocido como el Mago Egipcio de desviar la atención y cualquier sospecha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven era voluntaria en el Centro Femenino Asiyah y una ferviente defensora de los derechos de las musulmanes víctimas de violencia doméstica, según el Advance. De acuerdo al The New York Daily News, Kabary se encuentra detenido en la cárcel de Rikers Island. Durante su carrera, el expeleador dio mucho de qué hablar debido a la fuerza de sus golpes, que noquearon a su oponente Randie Carver durante un enfrentamiento en el cuadrilátero. La familia de Carver acusó a Kabary de golpearlo con la cabeza en repetidas ocasiones. Carver no recobró el conocimiento y falleció dos días después.

Reconocido exboxeador olímpico con un puño letal acusado de asesinar a su hija en Nueva York

