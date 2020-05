Recetas fáciles para aprovechar las sobras de comida y no desperdiciar nada Las recetas son fáciles, y perfectas para una actividad familiar, y lo mejor aún, se pueden hacer con ingredientes que ya están en tu cocina junto a lo quedó de tu orden del día anterior. By Nohelia Castro Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Cortesía Estos días que estamos en casa nos hemos vuelvo expertos en la cocina, pero en ocasiones se nos acaba la creatividad culinaria y decidimos apoyar a algún restaurante local y pedir delivery. Si este es tu caso, Panda Express pensó en ti y junto al Chef Jimmy Wang, su director de innovación culinaria, crearon unas empanadas de filete angus a la pimienta negra y un burrito de orange chicken que le activaran el paladar a toda tu familia. Las recetas son fáciles, y perfectas para una actividad familiar, y lo mejor aún, se pueden hacer con ingredientes que ya están en tu cocina junto a lo quedó de tu orden del día anterior. Burritos de Orange Chicken y Arroz Frito Image zoom Cortesía Ingredientes: 2 tazas de Orange Chicken de Panda Express 2 1/2 tazas de arroz frito Panda Express 1/2 taza de queso cheddar rallado 4 tortillas de harina (aproximadamente 9" de diámetro) 4 sobres de salsa de chile 2 cucharaditas de aceite canola Direcciones: Coloca 2 tazas de Orange Chicken en una freidora de aire (alrededor de 325 a 350 grados durante 8 minutos). *Nota, el Orange Chicken también puede ser recalentado en un microondas o en un horno tradicional si no dispones de una freidora de aire. Mientras, en una sartén grande a fuego medio-alto, agrega 2 cucharaditas de aceite canola. Añade el arroz frito moviéndolo continuamente con una espátula por unos 4 minutos. Asegúrate de que el arroz tenga suficiente aceite y que toda la humedad se seque. Luego, pon el arroz frito a fuego lento, añade el queso cheddar rallado y mezcla hasta que el queso se derrita. Deja el arroz con queso reposar a un lado. En la misma sartén grande y a fuego bajo-medio, calienta las tortillas de harina durante varios segundos por cada lado hasta que las tortillas estén tostadas. Monta los burritos. En el centro de cada tortilla de harina dibuja una línea de salsa de chile. Coloca el arroz horizontalmente y luego agrega encima trozos de Orange Chicken. Finalmente, dobla los dos extremos de la tortilla y enróllalos firmemente. ¡Disfruta! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Empanadas de Filete Angus a la Pimienta Negra con Queso Image zoom cortesía Ingredientes: 1 ½ tazas de Filete Angus a la Pimienta Negra (Black Pepper Angus Steak) ½ taza de queso Monterey Jack & queso para quesadilla rallado 1 rollo de masa para tartas empacado 1 huevo Harina (para espolvorear) Direcciones: Toma el Filete Angus a la Pimienta Negra y separa el filete de las verduras. Córtalo en cubos de un cuarto de pulgada y pica las verduras lo mejor posible. Combina el filete y las verduras con ½ taza de queso y déjalo a un lado. Espolvorea la superficie con una pequeña cantidad de harina para que la masa no se pegue y extiende lentamente la masa de hojaldre. Comienza por la parte exterior del círculo, usa el molde de anillo para cortar en formas circulares. Rompe el huevo en un tazón y revuélvelo. (Para una masa más dorada usa sólo la yema de huevo. Si la deseas semi dorada puedes usar el huevo entero. Si te gusta la corteza brillante puedes añadir alrededor de 1 cucharadita de miel a tu huevo revuelto) Usa la cuchara para ayudar a rellenar (alrededor de ½ oz de porción), coloca la mezcla en el centro de cada disco de pasta. Para ensamblar, tira de un extremo de la masa hacia el otro extremo y dóblalo. Cuando estés listo para sellar, usa un tenedor para pellizcar los bordes. Coloca las empanadas en una bandeja de hornear engrasada o forrada de papel aluminio y pasa la brocha con la mezcla de huevos revueltos. Colócalas en el horno a 400 grados durante unos 12-15 minutos. Una vez hechas en el horno, déjelas reposar de 3 a 5 minutos para que se enfríen.

