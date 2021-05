La gurú de fitness María Leguizamón se une a familiares del niño Gabriel Fernández para rendirle tributo "Esto es algo que me toca profundamente el corazón", exclama la colombiana quien está apoyando a la realización del mural el honor del niño fallecido en California. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece increíble pero han pasado ya 8 años desde el impactante asesinato del niño hispano Gabriel Fernández que murió después de soportar una "campaña de terror" de 8 meses de tortura y abuso a manos de sus dos verdugos: su madre y el novio de esta. El caso causó indignación y dio pie al exitoso documental de Netflix The Trials of Gabriel Fernández (2020) que narra el martirio al que fue sometido el menor y de los fallos del sistema de protección infantil ocurridos durante sus últimos meses de vida. Pero como en todo, hay almas caritativas que no olvidan lo sucedido, tal es el caso familiares del niño, quienes están recabando fondos para crear un mural en su memoria y que sería colocado en proximidad con la casa donde el menor vivió un tiempo: Palmdale, CA. Incluso se habla de colocarlo una zona céntrica de Los Ángeles, según informa The San Fernando Sun. A ellos se ha unido ahora la influencer y gurú de fitness colombiana María Leguizamón. "Esto es algo que me toca profundamente el corazón; me toca mucho el alma porque yo soy mamá de tres hijos", exclama a People en Español la entrenadora de celebridades como Roselyn Sánchez, Diane Guerrero, Evelyn Lozada y Paola Nuñez, al hablar sobre el evento de recaudación de fondos que encabezó por medio de redes para ayudar a la familia. "Hoy en la mañana hicimos un live workout; levantamos $1,500 hasta el día de hoy", explicó la nacida en Bogotá. "[La] prima [de Gabriel] se puso a llorar conmigo en el teléfono. Esto es algo que ha tocado a mucha gente en el mundo". "Únanse a mí y a [la entrenadora mexicana] Victoria Loza para rendir tributo a Gabriel Fernández y crear conciencia sobre el abuso infantil", exclamó la influencer en redes al compartir este jueves el post con la iniciativa. "Nos estamos reuniendo para recaudar fondos y ayudar a la familia para hacer un mural en el centro de Los Ángeles que servirá como homenaje a los niños que han sido abusados". El niño Gabriel Fernández falleció a los 8 años en California después de pasar de un hogar a otro. Soportó quemaduras, golpizas e incluso el ser rociado con balines: Gabriel Fernandez El martirio del niño Gabriel Fernández y los fallos del sistema encargado de protegerlo quedaron grabados en el documental The Trials of Gabriel Fernandez, de Netflix. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Queremos sacar (a Gabriel) de Palmdale y llevar su hermoso rostro a Los Ángeles", dijo sobre el proyecto del mural Olivia Rubio, prima del menor al mencionado diario. "Queremos crear más conciencia sobre el abuso infantil y mantener vivo su nombre en la [ciudad] de los Ángeles". Por sobre todo, su familia busca que la historia del menor cree conciencia entre el público y busque ayuda en casos de abuso, ya sea en el seno de sus familias o si conoce de algún caso pero no se atreve a contarlo. "No te quedes callado", dijo Rubio. "Puedes ser la voz de ese niño que está sufriendo".

