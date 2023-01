Recapturan a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Luego de haber sido detenido en 2019 y quedar nuevamente en libertad, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fue capturado por segunda ocasión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 17 octubre de 2019, Ovidio Guzmán López fue detenido y, poco después, dejado en libertad por el gobierno federal bajo el argumento de que se buscaba evitar mayores enfrentamientos por parte de los comandos armados del Cártel de Sinaloa, de quien el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera es uno de sus líderes; a este episodio se le bautizó como el "culiacanazo". Ahora, se da a conocer la recaptura de quien es conocido también como El ratón. Los hechos ocurrieron la madrugada de este 5 de enero de 2023 en Culiacán, en la sindicatura de Jesús María, luego del despliegue de un operativo federal en Sinaloa, México, que incluyó un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea Mexicana, según reportaron diversos medios de comunicación locales. Rubén Rocha Moya, gobernador de dicha entidad, dio a conocer que las acciones de las autoridades ocasionaron balaceras y bloqueos en diversos lugares del estado. Además, dejó claro que serán las autoridades federales las encargadas de dar los reportes correspondientes sobre este operativo y pidió a la sociedad civil permanecen en sus hogares ante los actos violentos que se desataron tras la detención. Ovidio Guzman, hijo de Joaquin "El Chapo" Guzman Credit: Mexican Government TV/Handout via REUTERS/The Grosby Group; Susana Gonzalez/Bloomberg via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ante los eventos que están ocurriendo en Culiacán, pido a las y los ciudadanos conservar la calma y resguardarse en sus hogares", mencionó Rocha Moya en su cuenta de Twitter. "Las autoridades están ejerciendo su tarea y los mantendremos enterados". Ovidio Guzman, hijo de Joaquin El Chapo Guzman RC1CCC51D550 Ovidio Guzman | Credit: Mexican Government TV/Handout via REUTERS/The Grosby Group También ha trascendido que Guzmán López es considerado uno de los grandes capos por el que Estados Unidos reclama su extradición; incluso, se ha ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares y sobre él pesa una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas. La detención de Ovidio Guzmán López se llevó a cabo, a solo unos días de la reunión Trilateral de América del Norte, que se realizará en la Ciudad de México del 9 al 11 de enero, y en la que participará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se espera que en esta ocasión no ocurra un segundo "culiacanazo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Recapturan a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.