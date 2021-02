Close

Médicos realizan con éxito el primer trasplante de rostro y manos del mundo Gracias a un donante, un joven de Nueva Jersey de 22 años inicia una nuevo capítulo en su vida alterada por un terrible accidente. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos años después de un terrible accidente automovilístico, de Joe DiMeo de Nueva Jersey está aprendiendo a sonreír de nuevo. El joven de 22 años se convirtió en el primer paciente en el mundo en someterse a un trasplante de rostro y brazos simultáneamente. "La posibilidad de éxito basada en el historial, era muy baja", comentó el doctor Eduardo Rodríguez, encargado de liderar la operación, a la agencia Associated Press. "No es como que alguien haya hecho esto muchas veces anteriormente, y tengamos un programa, una receta a seguir". Afortunadamente, el médico, junto a su equipo de más de 140 personas, lograron devolverle el rostro y los brazos a DiMeo, quien actualmente se encuentra en etapa de recuperación. "La rehabilitación fue intensa… volver a entrenarte para hacer las cosas por ti mismo nuevamente", dijo el joven, quien en el accidente sufrió quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo. "Tienes una nueva oportunidad de vivir. Realmente no puedes rendirte". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La tragedia de DiMeo empezó en julio del 2018 a su regreso a casa tras trabajar el turno de noche en una farmacéutica. El sueño lo venció y se quedó dormido al volante. Su auto salió de la carretera y chocó con un poste de electricidad, que llevó al auto a voltearse y estallar en llamas. Un buen samaritano, que resultó ser el cantante Ted Wizard Mills del grupo Blue Magic, presenció el accidente y se apresuró a auxiliar al joven. Image zoom Credit: NYU LANGONE HEALTH DiMeo perdió los labios, los párpados y se le tuvieron que amputar los dedos debido a la gravedad de las quemaduras. El joven, que sobrevivió luego de permanecer en un coma inducido tres meses, ha sido sometido a alrededor de 20 cirugías reconstructivas. "Hicieron lo que pudieron, de acuerdo a sus habilidades", comentó DiMeo a People. Luego de analizar su caso, Rodríguez le presentó la posibilidad de un trasplante de rostro y manos, a pesar de los riesgos que conllevava, debido que solamente se habían realizado exitosamente, alrededor de 50 trasplantes de cara y cerca de 100 trasplantes de mano en el mundo. Image zoom Credit: NYU LANGONE HEALTH De acuerdo al médico, las cirugías de este tipo pueden fácilmente complicarse con infecciones o fallas vasculares luego de reconectarse los vasos sanguíneos, o porque el paciente rechace el trasplante después de la cirugía. "Cuando hablamos de la posibilidad de hacer las manos y el rostro, le tuve que comunicar que solamente se había intentado hacer dos veces en el mundo y que en ambas ocasiones habían fallado, y que uno de esos pacientes falleció", expresó Rodríguez a People. "Entendió los riesgos implícitos y sabía que era una cirugía innovadora, que no había sido exitosa en el pasado, pero tuvo la fe más grande en todos nosotros". Luego de tomar la decisión de someterse a la cirugía, el reto era encontrar un donante. Debido a la pandemia, la búsqueda se detuvo hasta que un posible donante salió a relucir el pasado 10 de agosto. Dos días después, el joven estaba en el hospital listo para el trasplante. Los doctores conectaron dos huesos, 21 tendones, cinco venas, dos arterias y tres nervios principales, para trasplantar las manos y cara del donante durante la cirugía, que tomó alrededor de 23 horas. "Este es un individuo con tremendo valor, que se sometió a una operación sin saber si iba a sobrevivir", comentó Rodríguez a la revista. "Simplemente tiene esa mentalidad, esa esperanza y la fuerza mental, de que todo va a salir bien. Y ese es el principal elemento que lo ha ayudado a sanar y regresar a la normalidad". Image zoom Joe DiMeo en el hospital despues de tener el accidente en carro | Credit: NYU LANGONE HEALTH Por ahora, DiMeo parece haber aceptado los trasplantes y desde que abandonó el hospital en noviembre pasado, la rehabilitación ha sido intensa, con terapia física, ocupacional y de lenguaje. "Yo simplemente voy con la corriente y mirando hacia adelante", dijo el joven. "Siempre puedes ver lo negativo de las cosas, pero siempre hay más cosas buenas que malas".

