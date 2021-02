Close

Reabrir centro de detención para niños y adolescentes inmigrantes fue una "decisión difícil" para Biden "Esto no está bien," dijo la congresista Alexandria Ocasio-Cortez sobre la reapertura de un centro de detención para inmigrantes menores de edad en Texas. La decisión de la administración de Joe Biden ha creado controversia. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La administración de Joe Biden ha recibido criticas tras la reapertura de un centro de detención para niños y adolescentes inmigrantes en Texas. La vocera de la Casa Blanca Jen Psaki dijo que tuvieron que tomar esta "difícil decision" de abrir este centro para poder seguir con las medidas de seguridad y distanciamiento social durante la pandemia del coronavirus tras enfrentar una creciente ola de inmigrantes menores de edad que estaban llegando solos a la frontera estadounidense, sin estar acompañados por adultos. "Lo que no estamos haciendo —lo que hizo la administración pasada— fue separar a los niños, arrancarlos de los brazos de sus padres en la frontera", dijo Psaki ante la prensa. "No estamos haciendo eso. Eso es inmoral y esa no es la manera de proceder de esta administración". Psaki añadió que el plan es que estos menores pasen menos de 30 días en este centro, y puedan ser relocalizados una vez encuentren familias que los cuiden y lugares donde ellos puedan tener una buena vida. Image zoom Credit: (Doug Mills-Pool/Getty Images) El diario The Washington Post reporta que hay unos 7,000 niños inmigrantes que han llegado solos a Estados Unidos y están en custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés). Según el diario, este centro en Carrizo Springs, Texas, fue reabierto para servir de residencia temporalmente a 700 inmigrantes —entre las edades de 13 y 17 años— que llegaron sin compañía de un adulto a la frontera. Image zoom Credit: (Sergio Flores/The Washington Post via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diario describe el centro en su reportaje, informando que cuenta con servicios médicos, salones para dar clases, una barbería y una peluquería, y que tiene un cartel en español con el mensaje: "Bienvenidos". Sin embargo esta medida ha causado indignación entre activistas en pro de los derechos de los inmigrantes y políticos como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez que reaccionó a la reapertura del centro, escribiendo en Twitter: "Esto no está bien, nunca ha estado bien y nunca estará bien, sin importar la administración ni el partido".

