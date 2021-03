Esta es la raza canina más popular del 2020 en Estados Unidos En su reporte anual la American Kennel Club dio a conocer cuál es el tipo de perro preferido en el país ¡descubre de cuál se trata! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Los resultados han llegado! Este martes la American Kennel Club (AKC, por sus siglas en inglés) dio a conocer cuál es la raza canina más popular país. Por tercera década consecutiva el canino más popular de Estados Unidos es (fanfarrias, por favor) ¡el perro labrador! En un segundo puesto aparece el bulldog francés -popular entre celebridades como Lady Gaga y el diseñador Valentino- y en tercer sitio queda el fiel pastor alemán. Por cierto, esta es la primera vez que el perro policía queda en tercer sitio, según indican portavoces de la venerable organización fundada en 1884. "El amor por los labradores es innegable", manifestó Gina DiNardo, Secretaria Ejecutiva de la AKC por medio de un comunicado. "Son unos perros tan versátiles, amigables para la familia, que no hay duda de porqué han sido tan populares durante 30 años." "El frenchie es cómico, buen con los niños y es un excelente acompañante debido a su tamaño y necesidades moderadas de ejercicio", dijo por su parte Patty Sosa en el sitio de la AKC, quien desde 1970 cría ejemplares de esta raza canina. "Tiene una gran personalidad en el cuerpecito de un perro pequeño". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A estos tres tipos de canes les siguen las siguientes razas -en orden de popularidad-: el golden retriever, bulldog, poodle, beagle, rottweiler, pointer y daschund, conocido popularmente como perro salchicha, para completar la decena de perros más populares.

