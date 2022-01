Padre hispano se arrepiente de no vacunarse tras sufrir las secuelas del coronavirus. ¡Este su testimonio! Raúl Molina, un padre hispano que tiene tres hijas, habla de las graves secuelas que le dejó el coronavirus. "Me arrepiento de no haberme vacunado", asegura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl Molina, un padre de tres hijas, habló de las graves secuelas que dejó el coronavirus en su cuerpo. Si bien decidió no vacunarse contra el virus antes de ser infectado, ahora se arrepiente. Molina estuvo hospitalizado más de un mes y afortunadamente logró sobrevivir. Sin embargo, su vida diaria aún sigue afectada, aunque ya dio negativo al virus. Las secuelas que dejó la enfermedad son una pesadilla. "A donde vaya tengo que llevar el tanque de oxígeno porque me falta el aire", contó a Univision. Molina es parte de un gran número de sobrevivientes del coronavirus que aún sufren sus secuelas. Algunas personas experimentan una gama de síntomas nuevos o permanentes que pueden durar semanas o meses después de haber sido infectadas por el virus, advierten los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Algunas de las secuelas comunes que se han reportado incluyen: dificultad para respirar o falta de aire, cansancio o fatiga, dificultad para pensar o concentrase ("neblina mental"), tos, dolor en el pecho o en el estómago, dolor de cabeza, latidos rápidos del corazón o palpitaciones, dolor muscular o en las articulaciones. coronavirus Credit: Getty Images Sobrevivientes de Covid-19 también han reportado una sensación de hormigueo, dificultad para dormir, mareos o vértigo, sarpullido, cambio en el estado de ánimo, alteraciones persistentes del gusto o el olfato y cambios en los ciclos del periodo menstrual. Los CDC reportan que hay pacientes de coronavirus que sufren efectos multiorgánicos (que impactan varios sistemas del cuerpo, como el corazón, los pulmones, el cerebro, la piel o los riñones). También hay sobrevivientes del virus que reportan afecciones autoinmunitarias, que ocurren cuando el sistema inmunitario ataca las células sanas de su organismo por error, y causa inflamación o daños en los tejidos. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

