¡Indignación ante polémicos conciertos de Raphael en pleno rebrote de coronavirus! Mientras España está inmersa en la segunda ola de la COVID-19 y las restricciones crecen en todo el país, las redes se indignaron cuando el cantante celebró dos conciertos al que acudieron miles de asistentes el pasado fin de semana. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este fin de semana el intérprete de Escándalo ha sido el protagonista de uno grave. El cantante Raphael brindó dos polémicos conciertos en la ciudad de Madrid y se convirtió de inmediato en trending topic en las redes, al acudir miles de personas a escucharle en un recinto cerrado en pleno rebrote de coronavirus en el país. La repercusión de la indignación de muchos españoles continúa hasta el día de hoy, unos por miedo a que continúen creciendo los contagios, y otros enojados porque mientra las autoridades prohíben celebrar en casa a más de seis personas durante las fiestas, permiten por otro lado que se celebren este tipo de eventos, algo a lo que mucha gente no le encuentra sentido. Tal fue el clamor popular que el famoso cantante tuvo que defenderse de las críticas en sus redes, aunque no se disculpó si no más bien al contrario, le quitó leña al asunto, algo que sigue sin gustar a la mayoría. Image zoom Credit: Mezcalent “¡¡Buenos días querida gente maravillosa!! Escribo estas líneas para daros las GRACIAS por el INMENSO apoyo recibido durante este fin de semana; no solo a mis conciertos, si no a la CULTURA SEGURA, en ‘jaque mate’ desde el inicio de la pandemia”, escribió en sus redes, como si fuera ajeno a la polémica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La crisis sanitaria está provocando meses más que difíciles para todos, incluido el sector cultural; por ello, en la medida de lo posible, quise comprometerme para recuperar la música en directo. Hemos trabajado muy duro para ofrecer un concierto con las más estrictas medidas de seguridad, prevención y, por supuesto, cumpliendo la normativa vigente. Entre todos, hemos aportado nuestro granito de arena a la causa”, dijo en tono positivo. “Me siento muy agradecido, especialmente con vosotros, el público, y espero que nos reencontremos pronto con el mismo sentido de responsabilidad que hemos demostrado hasta la fecha. OS QUIERO”, finalizó. “Con la que está cayendo, muy mala decisión… No bastaba con grabarlo y emitirlo por televisión el día de Navidad. Poderoso es Don Dinero…”, aseguraba uno de sus seguidores. “¡Una irresponsabilidad este concierto, por muchas medidas y respetando la ley! ¿Hay necesidad de poner a 5.000 personas juntas? Estamos en una situación crítica y si todos los sectores empiezan a hacer esto, porque todos los sectores están afectados, no saldremos nunca de la pandemia…”, afirmaba alguien más. Image zoom Credit: Mezcalent Mientras que algunas personas salieron en su defensa, muchos le acusaron de irresponsable y consideran el acto como una falta de respeto, dado que a las familias no se les permitirá reunirse en Navidad, y de cara a los sanitarios, por el esfuerzo que están realizando arriesgando su vida a diario.

