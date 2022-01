El rapero e influencer Sad Frosty fallece a los 24 años El mundo del hip-hop está de luto tras el anuncio de la muerte de Sad Frosty, rapero e influencer de redes sociales cuya carrera iba cada vez más en ascenso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sad Frosty Sad Frosty | Credit: Sad Frosty/Instagram El mundo del hip-hop está de luto tras el anuncio de la muerte de Sad Frosty, rapero e influencer de redes sociales cuya carrera iba cada vez más en ascenso. Frosty, nacido en Houston, Texas, el 3 de abril de 1997, falleció el viernes 14 de enero con tan solo 24 años, según anunciaron en su cuenta oficial de Instagram. "Larga vida a Sad Frosty 4/3/97 - 14/1/22", se lee en la publicación de la cuenta oficial del cantante junto a unas fotos del artista, cuyo nombre real es Sam Hernandez. La noticia conmovió a sus miles de seguidores y fans, quienes dejaron muchos mensajes de condolencia. "No puedo creer esta mierda hermano 💔💔💔", "Te amo hombre… realmente ayudaste a mucha gente más de lo que crees ❤️", "Descansa en paz", "Descansa en paz. Joven leyenda", dijeron. De acuerdo con The New York Post, hasta el momento se desconoce la causa de muerte oficial del joven rapero. No obstante, el rapero Quadeca, quien se mostró muy afectado por la noticia, dijo que podría haberse tratado de una sobredosis. "Lo siento, este es duro. RIP SAD FROST. Realmente te voy a extrañar hermano", dijo a través de un video en su canal de YouTube. Poco se conoce de la vida personal de Frosty, incluso no se sabe cuál es su verdadero nombre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por lo que sí fue aclamado por muchos fanáticos del rap, fue por sus éxitos "Crib With a Lake" y "New Kicks". "ADHD Freestyle" es el título del tema con el que Frosty irrumpió en la escena musical.

