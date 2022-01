El rapero J $tash mató presuntamente a una mujer frente a sus hijos antes de dispararse a sí mismo "La víctima femenina sufrió múltiples heridas de bala, mientras que la víctima masculina sufrió una aparente herida de bala autoinfligida", según la policía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rapper J $tash Rapper J $tash | Credit: (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images) El rapero J $tash supuestamente disparó y mató a una mujer frente a sus tres hijos el sábado, en Temple City, California, antes de dispararse a sí mismo. Las autoridades respondieron a una llamada de violencia doméstica alrededor de las 7:14 a.m. del día de Año Nuevo, según el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles. Dentro de la residencia, los agentes dijeron que encontraron a una mujer de 27 años y un hombre de 28 años que fueron declarados muertos en el lugar. "La víctima femenina sufrió múltiples heridas de bala, mientras que la víctima masculina sufrió una herida de bala aparentemente autoinfligida", según los diputados. El sospechoso ha sido identificado como J $tash, cuyo nombre legal es Justin Joseph, dijo a People un portavoz del departamento del alguacil. El portavoz no identificó a la víctima femenina. "En este momento, la evidencia en la escena del crimen y la información preliminar que tenemos de los niños en la casa es que se trata de un asesinato-suicidio", dijo el teniente Derrick Alfred a KTLA. Los tres hijos de la mujer, que tienen entre 5 y 11 años, resultaron ilesos. Fueron sacados de la casa cuando llegaron los agentes, escribió el departamento del alguacil en su comunicado. Uno de los hijos de la mujer llamó al 911, según Associated Press. No está claro si la llamada se hizo antes o después de que le dispararan. El teniente Alfred le dijo a AP que la mujer había estado saliendo con J $tash durante aproximadamente un año, pero que él no era pariente de ninguno de los niños. Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente. No se dispuso de más detalles de inmediato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si está sufriendo violencia doméstica, llame a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visite thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea directa está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana en más de 170 idiomas.

